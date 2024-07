Το μακρύ ταξίδι του Κιρ Στάρμερ

Ο Κιρ Στάρμερ άλλαξε τα γυαλιά του. Τα παλιά ήταν ορθογώνια, ενώ τα καινούργια πιο στρογγυλά, πιο σοφιστικέ, με κοκάλινο σκελετό, σε χρώμα που «παίζει» με το φως και άλλοτε φαίνεται πιο σκούρο, σχεδόν μαύρο, ενώ άλλοτε πιο ανοιχτό – παρόμοια με τα γυαλιά που φορούσε ο πρώην Εργατικός πρωθυπουργός Τζέιμς Κάλαχαν, πριν από περίπου μισό αιώνα, και δεν τα πήγε πολύ καλά.

Περισσότερο από την αλλαγή γυαλιών, όμως, ο Αντονέλο Γκουερέρα, ανταποκριτής της ιταλικής εφημερίδας La Repubblica στο Λονδίνο, εντυπωσιάστηκε από το ειλικρινές ύφος του και από τα ολοένα πιο άσπρα μαλλιά του, τα οποία είναι πάντα χτενισμένα στην εντέλεια, σχεδόν σμιλεμένα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο ιταλός δημοσιογράφος, κάνοντας λόγο για «κομψότητα άγνωστη» στον προκάτοχό του, τον «κόκκινο» Τζέρεμι Κόρμπιν.

Ο Γκουερέρα θυμάται, μάλιστα, στο κείμενό του ότι μια φορά ο πρώην ηγέτης των Τόρις και πρώην πρωθυπουργός της χώρας (και νυν υπουργός Εξωτερικών) Ντέιβιντ Κάμερον είχε φωνάξει στον Κόρμπιν: «Φτιάξε τη γραβάτα σου, αγόρασε ένα αξιοπρεπές κοστούμι και ψάλλε τον εθνικό ύμνο!».

Αντιθέτως, ο Κιρ Στάρμερ ψάλλει περήφανα το «God Save the King», αναμόρφωσε το κόμμα που παρέλαβε από τον Κόρμπιν και υπόσχεται να αλλάξει τα πάντα. Ο ηγέτης των Εργατικών και σχεδόν σίγουρα επόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας μετά τις εκλογές της 4ης Ιουλίου, θέλει να κλέψει το λάβαρο του πατριωτισμού από τους κατεστραμμένους Συντηρητικούς του πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ.

Για την περίοδο που ήταν σκιώδης υπουργός του Κόρμπιν, παραμένοντας πιστός στον αρχηγό του κατά την προεκλογική εκστρατεία το 2019, αλλά και σιωπηλός σχετικά με την αντισημιτική εκτροπή του Εργατικού Κόμματος, ο ίδιος εξήγησε στον ιταλό δημοσιογράφο: «Προτίμησα να πολεμήσω εκ των έσω και να μην εγκαταλείψω τους Εργατικούς στην τύχη τους. Ηταν σαν να έπαιζα σε ποδοσφαιρική ομάδα στη ζώνη του υποβιβασμού, με τον προπονητή να έχει ήδη απολυθεί. Ηξερα ότι θα χάναμε το 2019».

Ο ανταποκριτής της Repubblica στη βρετανική πρωτεύουσα χαρακτηρίζει τον Κιρ Στάρμερ αποφασιστικό ηγέτη με αμόλυντο παρελθόν, που ξέρει πώς να είναι αδίστακτος παρά το καλοσυνάτο βλέμμα του, και πλέον βρίσκεται στο κατώφλι της Ντάουνινγκ Στριτ. Οι Εργατικοί εξακολουθούν να προηγούνται με 20 μονάδες στις δημοσκοπήσεις, ενώ οι χειμαζόμενοι Τόρις εκτιμάται πως θα χάσουν και άλλες ψήφους από το Reform UK του πρώην υπέρμαχου του Brexit, Νάιτζελ Φάρατζ.

Ωστόσο, μόλις πριν από δύο χρόνια, ο Στάρμερ ήταν έτοιμος να αποσυρθεί από την πολιτική επειδή ο Μπόρις Τζόνσον έδειχνε ανίκητος μετά τον εκλογικό θρίαμβο του 2019. «Οπότε ο Κιρ φώναξε: “Τι κάνω εγώ εδώ; Μισώ αυτή τη δουλειά όταν είμαι στην αντιπολίτευση. Φτάνει, ας τελειώνουμε!”» ανέφερε στον Αντονέλο Γκουερέρα ο Τομ Μπάλντουιν, δημοσιογράφος, πρώην σύμβουλος επικοινωνίας των Εργατικών και ένας από τους πιο έμπιστους συνεργάτες του Κιρ Στάρμερ σήμερα.

Το ότι ο επόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας αποφάσισε τότε να μην παραιτηθεί και να συνεχίσει να εκτελεί χρέη αρχηγού ενός Εργατικού Κόμματος που καταποντιζόταν στις δημοσκοπήσεις πιστώνεται κυρίως στη σύζυγό του Βικτόρια Αλεξάντερ, στη Βίκι, όπως την αποκαλούν οι φίλοι της, ή Βικ, όπως τη φωνάζει ο άνδρας της.

Σπούδασε νομικά, όπως και ο Κιρ Στάρμερ, ενώ οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω της δουλειάς τους: είχαν αναλάβει από κοινού μια σημαντική δίκη, αλλά αρχικά η σχέση τους ήταν τουλάχιστον τεταμένη, με τον τελειομανή Στάρμερ να φέρνει τη μέλλουσα γυναίκα του στο σημείο να ρωτήσει τους συναδέλφους της «ποιος νομίζει πως είναι αυτός ο τύπος;»

Ακολούθησε όμως ένα επαγγελματικό δείπνο που εξελίχθηκε καλύτερα από το αναμενόμενο, στη συνέχεια μια αξέχαστη βραδιά σε μια παμπ του Λονδίνου, και κάποια στιγμή αποφάσισαν να αρραβωνιαστούν. Μετά πήγαν στην Ελλάδα για διακοπές και εκεί ο Κιρ Στάρμερ τής έκανε πρόταση γάμου.

Παντρεύτηκαν πριν από 15 χρόνια και έχουν δύο ανήλικα παιδιά, των οποίων την ιδιωτική ζωή προστατεύουν σθεναρά. Η Βικτόρια Στάρμερ ανήκει στις τάξεις των Εργατικών εδώ και δεκαετίες (ήταν εθελόντρια στην προεκλογική εκστρατεία του Τόνι Μπλερ το 1997), ενώ χαρακτηρίζεται ως υπέρ το δέον διακριτική.

«Μισεί τα φώτα της δημοσιότητας» αναφέρει χαρακτηριστικά ο ιταλός ανταποκριτής, σημειώνοντας πως ήταν απούσα ακόμα και από την προεκλογική εκστρατεία ενόψει των εκλογών της 4ης Ιουλίου. «Είναι πολύ απασχολημένη με τη δουλειά της και βοηθά τον γιο μας ενόψει των απολυτήριων εξετάσεών του», τη δικαιολόγησε ο σύζυγός της.

Παρότι, όμως, απέχει από το προσκήνιο, η Βικ, που είναι Εβραία και χορτοφάγος, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο για την προσέγγιση του άθεου (και ιχθυοχορτοφάγου) Κιρ στην εβραϊκή κοινότητα. «Με αρχηγό τον Κόρμπιν, θυμάμαι τα σχόλια των πιστών όταν συνόδευα τη γυναίκα μου στη συναγωγή: “Μα, πώς μπόρεσαν οι Εργατικοί να ξεπέσουν τόσο;”» θυμάται ο Κιρ Στάρμερ.

Ως εκ τούτου, μια από τις πρώτες αποστολές του αφότου ανέλαβε την ηγεσία των Εργατικών το 2020 ήταν να αποκαταστήσει τη σχέση μεταξύ του κόμματος και της εβραϊκής κοινότητας, η οποία δεν ήταν ποτέ τόσο ισχυρή όσο σήμερα. Ενώ οι μουσουλμάνοι ψηφοφόροι, που ανέκαθεν έκλιναν προς την Αριστερά, αποστασιοποιούνται από τους Εργατικούς λόγω της θέσης τους για τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Κιρ Στάρμερ, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, χαρακτηρίζεται ως «posh» –στα ελληνικά θα λέγαμε «κυριλέ»–, όχι μόνο λόγω της προσεγμένης του εμφάνισης, αλλά και επειδή ζει στο «cool» Κέντις Τάουν, στο Βόρειο Λονδίνο. Οι Συντηρητικοί τον αποκαλούν πάντα «σερ Κιρ», ώστε να τον παρουσιάζουν ως αποξενωμένο από τον λαό, παρά το γεγονός ότι έλαβε αυτή την τιμή για τα πέντε χρόνια (2008-2013) που διετέλεσε επικεφαλής της Γενικής Εισαγγελίας του Στέμματος.

Στην πραγματικότητα, όμως, ο Στάρμερ είναι «ένας από τους πιο “εργατικούς” ηγέτες των Εργατικών εδώ και έναν αιώνα» γράφει ο Αντονέλο Γκουερέρα. Αναφέρει ενδεικτικά πως ο Κλέμεντ Ατλι, ηγέτης των Εργατικών από το 1955 έως το 1961, γεννήθηκε σε μια οικογένεια με υπηρέτες και γήπεδα τένις. Εύποροι ήταν και οι γονείς του Τόνι Μπλερ. «Αντιθέτως, ο Στάρμερ θέλει να καταπολεμήσει τον κληρονομικό βρετανικό ταξισμό» σημειώνει ο δημοσιογράφος της Repubblica.

Ο νυν ηγέτης του Labour Party γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 2 Σεπτεμβρίου 1962 και μεγάλωσε στο προάστιο Οξτεντ του Σάρεϊ. Ο πατέρας του ήταν εργάτης εξειδικευμένος στην κατασκευή εργαλείων και η μητέρα του νοσοκόμα. Ο Κιρ Στάρμερ είναι το μοναδικό μέλος της οικογένειας που σπούδασε «και πάντα υπέφερα που τα αδέλφιά μου, ο Νικ, η Αννα και η Κέιτι, δεν τα κατάφεραν», έχει πει ο ίδιος.

Εκτός εξαιρετικού απροόπτου, σε λίγα εικοσιτετράωρα ο Κιρ Στάρμερ θα αναλάβει την πρωθυπουργία της Βρετανίας, θριαμβευτικά μάλιστα, κερδίζοντας έως και 465 έδρες από τις 632 συνολικά, περισσότερες από τις έδρες που είχε κερδίσει ακόμη και ο Τόνι Μπλερ το 1997. Οσον αφορά το κυβερνών Συντηρητικό Κόμμα, που το 2019 κέρδισε 365 έδρες, ενδέχεται να κερδίσει μόλις 76, τις λιγότερες στην ιστορία του.

Ωστόσο, όπως σημειώνει ο Αντονέλο Γκουερέρα ολοκληρώνοντας την ανάλυσή του, ο Κιρ Στάρμερ σίγουρα δεν είναι δημοφιλής όσο ήταν ο Μπλερ (σύμφωνα με το YouGov, το ποσοστό αποδοχής του παραμένει κολλημένο στο 39%), ούτε όλη η χώρα τραγουδάει το τραγούδι «Things Can Only Get Better» των D:Ream, όπως έκανε το 1997, όταν ο Μπλερ το «έχρισε» ύμνο της προεκλογικής εκστρατείας του.

Αυτό, λοιπόν, σημαίνει ότι τα δύσκολα για τον Κιρ Στάρμερ θα αρχίσουν αμέσως, αν όχι από την επομένη των εκλογών, σίγουρα από την ερχόμενη Δευτέρα.

