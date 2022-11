«Ρermacrisis» είναι «η λέξη της χρονιάς» κατά το λεξικό Collins

Την επινοημένη, ανύπαρκτη και αλάλητη από το στόμα τού (αγγλόφωνου) λαού λέξη «permacrisis» επέλεξε σαν «λέξη της χρονιάς» το αγγλικό Collins Dictionary υποστηρίζοντας ότι αυτή η λέξη «περιγράφει την αίσθηση του να ζεις μία περίοδο πολέμου, πληθωρισμού και πολιτικής αστάθειας». Μπορεί να αντιτείνει κανείς στους λεξικογράφους ότι εφ’ όσον η λέξη δεν ομιλείται από τον λαό, τότε είναι προϊόν εργαστηρίου και στερείται κοινωνικού νοήματος, επιπροσθέτως δε υποσκάπτει και γελοιοποιεί όσα υποτίθεται ότι εκφράζει η ίδια. Ωστόσο ο Αλεξ Μπίκροφτ, επικεφαλής της εταιρείας Collins Learning που ειδικεύεται στην «online εκπαίδευση και επιμόρφωση», είπε ότι αυτή η λέξη επελέγη επειδή «δηλώνει πόσο απαίσιο ήταν το 2022 για πάρα πολλούς ανθρώπους». Ετσι το λεξικό την ενέταξε στα λήμματά του και την ερνηνεύει ως εξής: «Ρermacrisis, ήτοι μία μακρά περίοδος αστάθειας και ανασφάλειας». Φυσικά, πρόκειται για πολιτική επιλογή στην κατεύθυνση της «πολιτικής ορθότητας».

