Ψυχρός πόλεμος στον Λευκό Οίκο: Μελάνια εναντίον Ιβάνκα

Η Μελάνια Τραμπ πέρασε τα τέσσερα χρόνια της ζωής της στον Λευκό Οίκο αφοσιωμένη σε έναν αγώνα εξουσίας με τη θετή της κόρη, Ιβάνκα, καθώς οι δύο γυναίκες αγωνίζονταν να κερδίσουν επιρροή και την προσοχή των μέσων ενημέρωσης, υποστηρίζει η Κέιτι Ρότζερς στο βιβλίο της «American Woman: The Transformation of the Modern First Lady, from Hillary Clinton to Jill Biden», που κυκλοφορεί στις 27 Φεβρουαρίου. Να σημειωθεί ότι η δημοσιογράφος Κέιτι Ρότζερς είναι ανταποκρίτρια των New York Times στον Λευκό Οίκο.

Η Ρότζερς μας πληροφορεί ότι η Μελάνια δεν μετακόμισε αμέσως στον Λευκό Οίκο όταν ο σύζυγός της ανέλαβε τα καθήκοντά του, πράγμα που όμως έκανε αμέσως η Ιβάνκα, φροντίζοντας να αναλάβει καθήκοντα Πρώτης Κυρίας. Κάπως έτσι, ξεκίνησε ένας ψυχρός πόλεμος μεταξύ των δύο γυναικών. Και λεπτομέρειες για τη διαμάχη κόρης και συζύγου παρουσιάζει τώρα στο βιβλίο της η αμερικανίδα συγγραφέας και δημοσιογράφος.

Η σχέση της 53χρονης Μελάνια και της 42χρονης Ιβάνκα, βρέθηκε στο επίκεντρο της φημολογίας καθ’ όλη τη διάρκεια της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, γράφει στους Times του Λονδίνου ο Χιου Τόμλισον, ανταποκριτής της βρετανικής εφημερίδας στην Ουάσινγκτον. Τα κουτσομπολιά τροφοδοτήθηκαν από τον ίδιο τον Τραμπ στις αρχές της θητείας του, ο οποίος είπε στους δημοσιογράφους ότι η μεγαλύτερη κόρη του, η οποία διορίστηκε ως ανώτερη σύμβουλος του Λευκού Οίκου, θα «βοηθούσε [τη Μελάνια]» στα καθήκοντά της.

Η Ιβάνκα δεν έχασε χρόνο, αναφέρει η Ρότζερς. Η Μελάνια έμεινε στη Νέα Υόρκη για να μπορέσει ο γιος της Μπάρον να ολοκληρώσει τη σχολική χρονιά. Στο μεταξύ, η θετή κόρη της κατάρτισε σχέδια για να ανακαινίσει την Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου και να εγκατασταθεί στα διαμερίσματα της Πρώτης Κυρίας.

Η Ιβάνκα σχεδίαζε ουσιαστικά να εξαλείψει τον ρόλο της Πρώτης Κυρίας και να αναδιοργανώσει την επίσημη κατοικία έτσι ώστε «να είναι προσανατολισμένη στην εξυπηρέτηση ολόκληρης της Πρώτης Οικογένειας, όχι μόνο της Πρώτης Κυρίας», έγραψε η Ρότζερς. Η Μελάνια, ωστόσο, απέκλεισε την προσπάθεια της Ιβάνκα να την παραγκωνίσει, βαφτίζοντας την αντίπαλό της «η Πριγκίπισσα».

Οι δύο γυναίκες απέφευγαν η μία την άλλη αλλά παρέμειναν «προσκολλημένες σε έναν ήσυχο ανταγωνισμό για την κάλυψη του Τύπου», ανέφερε η Ρότζερς. Το βιβλίο, γράφουν οι Times, ισχυρίζεται ότι η Μελάνια, η οποία γεννήθηκε στη Σλοβενία, παρά το γεγονός ότι απέφευγε πολλά από τα παραδοσιακά δημόσια καθήκοντά της, είχε εμμονή με την άποψη που είχε το κοινό για αυτήν. Εψαχνε στον Τύπο και το Twitter/X για αναφορές, «για να δει τι έλεγαν γι’ αυτήν ο Τύπος, οι επικριτές της και οι υποστηρικτές της».

Το 2018, η Μελάνια επισκέφτηκε παιδιά μεταναστών, που κρατούνταν στα σύνορα, φορώντας ένα σακάκι με το μότο, «Πραγματικά δεν με νοιάζει, έτσι δεν είναι;», γραμμένο στην πλάτη. Το μήνυμα, που προκάλεσε κουτσομπολιά για πολλές μέρες, προοριζόταν για την Ιβάνκα, υποστήριξε η Ρότζερς. Η Μελάνια, πάλι, είπε ότι το φόρεσε «για τον κόσμο και για τα αριστερά μέσα ενημέρωσης που με επικρίνουν».

Οταν δεν τσακωνόταν με την Ιβάνκα, η Μελάνια ήταν κλεισμένη σε συναντήσεις με τους δικηγόρους της, που παρακολουθούσαν την προγαμιαία συμφωνία της με τον Τραμπ, και έκαναν έλεγχο στα οικονομικά της, είπαν βοηθοί της στην Ρότζερς. Πέρσι, δεν, επαναδιαπραγματεύτηκε τον προγαμιαίο συμβόλαιό της, για να προστατεύσει τα περιουσιακά της στοιχεία καθώς αυξάνονταν τα νομικά προβλήματα του Τραμπ. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έχει υποχρεωθεί να πληρώσει περισσότερα από 350 εκατ. δολάρια ως αποζημίωση σε υπόθεση επιχειρηματικής απάτης και περισσότερα από 80 εκατ. δολάρια σε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση.

Τώρα, τόσο η Μελάνια όσο και η Ιβάνκα απουσιάζουν εμφανώς από την προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προσπαθεί να επανέλθει στον Λευκό Οίκο στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου. Ο πρώην πρόεδρος και η σύζυγός του εθεάθησαν τελευταία φορά μαζί τον Ιανουάριο, στην κηδεία της μητέρας της Μελάνια, Αμάλια Κναβς, αλλά έφυγαν από την τελετή με χωριστά αυτοκίνητα.

