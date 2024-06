Οι Μπένιφερ μπορεί να τελείωσαν, η JLo όχι

Δύο χρόνια μετά τον γάμο των Μπένιφερ στο Λας Βέγκας και το απίθανο τριήμερο γλέντι που ακολούθησε στο κτήμα του Αφλεκ στη Σαβάνα της Τζόρτζια, οι φήμες λένε ότι όπου νά ‘ναι θα πέσουν τίτλοι τέλους για τον γάμο τους, που έγινε 20 χρόνια μετά τον πρώτο χωρισμό τους – και αφού μεσολάβησαν άλλοι γάμοι και των δύο. «Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στον παράδεισο», ανέφερε αυτή την εβδομάδα το κουτσομπολίστικο κανάλι TMZ. «Σαφώς και χωρίζουν. Αυτός ο γάμος τελείωσε».

Οπότε, αν ισχύουν όλα όσα ακούγονται, η Τζένιφερ Λόπεζ πρόκειται να γίνει ειδική και στα διαζύγια, εκτός από τους γάμους, κατά δήλωσή της πάντα. Οπως αναφέρει στους Times του Λονδίνου η Χίλαρι Ρόουζ, τον Ιανουάριο, στην τελετή για τις Χρυσές Σφαίρες, όταν ρωτήθηκε για το βίντεο κλιπ του τραγουδιού της «Can’t Get Enough», το οποίο αναφέρεται στους τέσσερις γάμους της, η σταρ απάντησε αστειευόμενη: «Μπορείτε να πείτε ότι είμαι κατά κάποιον τρόπο ειδική. Οχι τόσο στους γάμους, αλλά στις γαμήλιες τελετές».

Μπορεί η προσωπική της ζωή να είναι όντως προβληματική, αλλά από την άλλη υπάρχουν πράγματα που πάνε καλά για την JLo. Το τελευταίο της project, «Atlas», για παράδειγμα, μια ταινία δράσης επιστημονικής φαντασίας στην οποία πρωταγωνιστεί και είναι συμπαραγωγός, είναι η Νο 1 ταινία του Netflix παγκοσμίως.

Στο χαρτοφυλάκιό της, δε, πρόσθεσε πέρυσι το «House of Delola», μια μάρκα έτοιμων κοκτέιλ, και πρόσφατα πούλησε ένα μειοψηφικό μερίδιό του στην ιαπωνική πολυεθνική Suntory. Επιπλέον, φέτος, σε συνεργασία με την ιταλική εταιρεία εσωρούχων Intimissimi, η 54χρονη ηθοποιός, τραγουδίστρια και επιχειρηματίας διαφημίζει εσώρουχα σε δικά της σχέδια και δείχνει εξαιρετικά όμορφη φορώντας τα. Μπορεί, για παράδειγμα, να τη δει κανείς να παίζει πιάνο ενώ φοράει αδιάφορα ένα σουτιέν με τιράντα μια αστραφτερή αλυσίδα, το οποίο οι περισσότερες από εμάς θα δυσκολευόμασταν πολύ να βάλουμε, παρατηρεί η Ρόουζ στους Times.

Η γυναίκα που ξεκίνησε από το Μπρονξ ως χορεύτρια είναι τώρα μια αναγνωρισμένη ηθοποιός αξίας πάνω από 370 εκατ. ευρώ και με μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα, χάρη στην ερμηνεία της στο «Hustlers». Μπορεί η καρδιά της να έχει ραγίσει για άλλη μια φορά, αλλά για κάποια που περιγράφει τον εαυτό της απλώς ως «καλλιτέχνη» ένα τέταρτο διαζύγιο είναι απίθανο να της κοστίσει πάρα πολύ.

Ωστόσο δεν είναι όλα ρόδινα στον επιχειρηματικό τομέα. Η Sephora την ενημέρωσε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να αποσύρει τα προϊόντα της μάρκας JLo Beauty –την οποία ίδρυσε πριν από τρία χρόνια– από τα καταστήματα καλλυντικών της αλυσίδας, αν και θα διατηρηθεί μια συνεργασία σε επίπεδο χονδρικής με την διαδικτυακή επιχείρηση. Οπως ανέφερε μια πηγή στη Wall Street Journal, η σειρά καλλυντικών της JLo «απέτυχε να προσελκύσει» πελατεία.

Τον Φεβρουάριο η Λόπεζ κυκλοφόρησε ένα νέο άλμπουμ και μια ταινία, και τα δύο με τίτλο «This Is Me… Now: a Love Story», που σαφώς δεν κατάφεραν να προκαλέσουν το χειροκρότημα. Η ταινία, ένα ψευδο-ντοκιμαντέρ, πραγματικό μνημείο αυτοαναφοράς, ήταν στην ουσία το σκηνικό για τα τραγούδια του άλμπουμ.

Σύμφωνα με το περιοδικό Variety, το project, που χρηματοδοτήθησε από την ίδια, κόστισε 20 εκατ. δολάρια (18,6 εκατ. ευρώ) και θεωρητικά ήταν ένα σοφιστικέ παράδειγμα αυτοπροβολής σε πολλές πλατφόρμες ταυτόχρονα. Στην πράξη οι κριτικοί το περιέγραψαν από παράξενο έως βαρετό, με ελάχιστα κομπλιμέντα ενδιάμεσα.

Και το behind-the-scenes «The Greatest Love Story Never Told», μια ταινία για τα παρασκήνια της σχέσης της με τον Μπεν Αφλεκ, λέγεται ότι έκανε τον ηθοποιό να αισθανθεί άβολα, ιδίως με τη δημοσίευση των ερωτικών γραμμάτων του από την πρώτη φάση της σχέσης τους. Τα είχε κρατήσει και της τα έκανε δώρο δεμένα σε βιβλίο όταν ξεκίνησε η δεύτερη σχέση τους.

Σε μια σκηνή η Λόπεζ κλαίει πάνω από ένα κουτί με γράμματα καθώς τα καίει. Ανάμεσά τους είναι και ένα –αντίγραφο, πιστεύεται, ενός γράμματος που της έστειλε ο Αφλεκ– που γράφει «η ζωή είναι σκληρή αλλά εσύ είσαι γλυκιά», με υπογραφή Μπ. Ωστόσο ο Αφλεκ εμφανίστηκε στην ταινία και διαβεβαίωσε τη Λόπεζ ότι το project δεν ήταν «κακό».

Για να ολοκληρώσει την εμπειρία της JLo με ήχο surround, η Λόπεζ ανακοίνωσε μια τρίμηνη περιοδεία «This Is Me… Live», με εμφανίσεις σε 34 πόλεις στις ΗΠΑ και στον Καναδά. Ωστόσο οι πωλήσεις εισιτηρίων δεν πήγαν καλά και το σόου επαναπροσδιορίστηκε ως μια περιοδεία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της – αλλά και πάλι χωρίς αποτέλεσμα. Στα τέλη Μαΐου τη διέκοψε εντελώς. Σύμφωνα με δήλωση της εταιρείας παραγωγής Live Nation «η Τζένιφερ κάνει ένα διάλειμμα για να είναι μαζί με τα παιδιά, την οικογένεια και τους στενούς φίλους της».

Κάποιοι το ερμήνευσαν ως αποδοχή του γεγονότος ότι οι πωλήσεις των εισιτηρίων δεν πήγαν καλά, άλλοι ως ότι ο γάμος της δεν πήγαινε καλά, γράφει στους Times η Χίλαρι Ρόουζ. Είτε έτσι είτε αλλιώς, πάντως, στις 6 Μαΐου εμφανίστηκε μόνη της στο Met Gala, δημοσιεύοντας στον λογαριασμό της στο Instagram με τους 253 εκατ. followers φωτογραφίες της με τουαλέτα του οίκου Schiaparelli. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, δε, δημοσίευσε μια φωτογραφία του Μπεν Αφλεκ για να τιμήσει την Ημέρα του Πατέρα, περιγράφοντάς τον ως τον «ήρωα» της οικογένειας.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το TMZ, η τεράστια έπαυλη που είχαν αγοράσει οι τότε νεόνυμφοι στο Μπέβερλι Χιλς για πάνω από 60 εκατ. δολάρια έχει βγει διακριτικά προς πώληση, ο Αφλεκ έχει μετακομίσει και η Λόπεζ ψάχνει για νέο σπίτι εκεί κοντά. Και ο ηθοποιός –όχι εντελώς αδικαιολόγητα– γιόρτασε την Ημέρα του Πατέρα όχι με την JLo, αλλά με τα παιδιά του και τη μητέρα τους, την πρώην σύζυγό του Τζένιφερ Γκάρνερ.

Η «απελπισμένα ρομαντική», όπως περιγράφει η ίδια τον εαυτό της, JLo ξεκίνησε ως χορεύτρια, έκανε την πρώτη της περιουσία ως ποπ σταρ και εδραιώθηκε με επιτυχία στην υποκριτική μετά την εμφάνισή της στο πλευρό του Τζορτζ Κλούνεϊ στο θρίλερ του Στίβεν Σόντερμπεργκ «Εκτός Ελέγχου» (1998).

Το 2002 η Λόπεζ και ο Αφλεκ εμφανίστηκαν μαζί στο βίντεο για το επιτυχημένο σινγκλ της «Jenny from the Block», αλλά το ντεμπούτο τους στη μεγάλη οθόνη με την κωμωδία «Gigli» (2003) ήταν σκέτη αποτυχία. Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε το 2002 αλλά η σχέση τους διαλύθηκε τέσσερις μέρες πριν τον γάμο, τον Σεπτέμβριο του επόμενου έτους.

Το ειδύλλιό των Μπένιφερ αναζωπυρώθηκε 20 χρόνια αργότερα και τώρα ο Αφλεκ έχει ένα γραφείο στο ίδιο κτίριο με την εταιρεία της Λόπεζ, Nuyorican Productions. Ενας πρώην υπάλληλος αποκάλυψε στη Wall Street Journal ότι ήξεραν πως το αφεντικό θα ερχόταν όταν ξαφνικά εμφανίστηκαν φρέσκα λουλούδια, αναμμένα αρωματικά κεριά Le Labo Santal 26 και γάλα φιστικιού για τον καφέ της.

Ο Αφλεκ έκανε πρόταση γάμου για δεύτερη φορά στη Λόπεζ προσφέροντάς της ένα δαχτυλίδι με ένα τεράστιο φυσικό πράσινο διαμάντι 8,5 καρατίων, επειδή το πράσινο είναι το αγαπημένο της χρώμα. Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στο Λας Βέγκας και έναν μήνα αργότερα προσκάλεσαν φίλους και συγγενείς σε μια τελετή στο κτήμα του Αφλεκ στη Σαβάνα της Τζόρτζια.

Η νύφη περπάτησε στον διάδρομο φορώντας το πρώτο από τα τρία φορέματα Ralph Lauren που είχε παραγγείλει για την περίσταση, υπό τους ήχους του «True Companion» του Μαρκ Κον. «Τα 20 χρόνια ανάμεσα στα όνειρα της νεότητας και του κόσμου της αγάπης και της οικογένειας των ενηλίκων έφεραν περισσότερα σε αυτόν τον γάμο από ό,τι θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ο καθένας από μας» είχε πει τότε η Λόπεζ.

Αλίμονο, όμως, αυτά έγιναν πριν από δύο χρόνια. Γιατί τώρα το TMZ δημιούργησε το «JLo and Ben: Missed Warning Signs», ένα νέο ντοκιμαντέρ για τον φημολογούμενο χωρισμό τους, που έκανε πρεμιέρα στην πλατφόρμα Hulu. Το ντοκιμαντέρ αναλύει τα σημάδια που οδήγησαν στη διάλυση της σχέσης, θεωρεί δεδομένο το διαζύγιό τους και ισχυρίζεται ότι «όλοι το έβλεπαν να έρχεται, σαν ένα φορτηγό τρένο που τρέχει στις γραμμές, από την πρώτη τους σχέση, πριν περισσότερα από 20 χρόνια. Γνωρίζουμε ότι ο Μπεν Αφλεκ έχει πρόβλημα κατάχρησης ουσιών, είναι εθισμένος. Εκείνη είναι επίσης εθισμένη, εθισμένη στον έρωτα. Αυτό συμβαίνει όταν κάποιος ερωτεύεται πάντα γρήγορα και δυνατά και φαντασιώνεται μια σχέση που δεν μπορεί ποτέ να υπάρχει στην πραγματική ζωή».

Η σχέση των Μπένιφερ, λοιπόν, μπορεί να οδεύει ολοταχώς προς τα βράχια, γεγονός όμως είναι ότι η JLo είναι επιζώσα, γράφει η Χίλαρι Ρόουζ στους Times. Γιατί αν μπορεί να τα βγάλει πέρα με ένα τέτοιο σουτιέν, μπορεί να αντεπεξέλθει σε οτιδήποτε…

