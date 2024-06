O Μάικλ Μόσλεϊ της διαλειμματικής δίαιτας και της απλουστευμένης επιστήμης

Η αναζήτηση για τον Μάικλ Μόσλεϊ τελείωσε. Το χειρότερο σενάριο επιβεβαιώθηκε. Ο βρετανός δημοσιογράφος έχασε τη ζωή του στη Σύμη, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού σε έναν επίγειο παράδεισο. Η εξαφάνιση του Μόσλεϊ απασχόλησε πολύ τα ΜΜΕ, τόσο στην Ελλάδα, όσο και -κυρίως- στη Βρετανία, όπου ο δημοσιογράφος ήταν εξαιρετικά αγαπητός και δημοφιλής.

Είναι λίγες οι τηλεοπτικές προσωπικότητες που άλλαξαν τον τρόπο που το κοινό σκέφτεται, τρώει και συμπεριφέρεται, όπως γράφει ο Guardian, μνημονεύοντας τον Μόσλεϊ.

Ο δημοσιογράφος είχε σπουδάσει στην Ιατρική Σχολή πριν ενταχθεί στο BBC ως εκπαιδευόμενος βοηθός παραγωγού, το 1985. Αρκετά σύντομα άρχισε να επικοινωνεί πρωτοποριακές επιστημονικές και ιατρικές ιδέες στο κοινό, μια ιδιαίτερη δεξιότητα που χρησιμοποίησε ως το τέλος της ζωής του. Αρχικά, εργάστηκε πίσω από τις κάμερες, σε εκπομπές όπως το «Tomorrow’s World» και προγράμματα για τον καιρό, όπως το «Superstorm» και το «Could We Survive a Mega-Tsunami?».

Το 1995 ο Βρετανικός Ιατρικός Σύλλογος τον ανακήρυξε ιατρικό δημοσιογράφο της χρονιάς χάρη στο επεισόδιο Ulcer Wars (Πόλεμοι του Ελκους) της σειράς Horizon. Σε αυτό, ο Μόσλεϊ επεσήμανε τη διστακτικότητα του ιατρικού επαγγέλματος να αποδεχθεί ότι τα έλκη προκαλούνται από το βακτήριο Helicobacter pylori (και όχι από το στρες, όπως πιστεύαμε προηγουμένως) και μπορούν να αντιμετωπιστούν με αντιβιοτικά και όχι με χειρουργική επέμβαση.

Αλλά η καριέρα του Μόσλεϊ απογειώθηκε τη στιγμή που πήρε την απόφαση να βγει μπροστά στην κάμερα.

Η καριέρα του στην παρουσίαση ξεκίνησε με τη σειρά Medical Mavericks του 2006, μια ιστορική εκπομπή στην οποία ανίχνευσε την ιστορία της ιατρικής προόδου στους τομείς του εμβολιασμού, της αναισθησίας και της καταπολέμησης των λοιμώξεων. Ενα επεισόδιο παρακολούθησε γιατρούς που σκόπιμα μολύνθηκαν με ασθένειες για να μελετήσουν τις επιπτώσεις τους. Εκανε πάταγο

Το 2014, μιμήθηκε την προσέγγισή τους στην έρευνα καταπίνοντας τρεις κύστεις από μολυσμένα με ταινία βοοειδή για να δει τι θα έκαναν στο σώμα του, για μια σειρά του BBC Four. Παρέμεινε ασυμπτωματικός αλλά πήρε ένα κιλό, πιθανώς λόγω της αυξημένης όρεξής του.

Ο Μόσλεϊ ήταν ήδη γνωστός εκείνη την εποχή. Χάρη στις τακτικές εμφανίσεις του στο BBC Breakfast και στο The One Show, και στα ιατρικά ντοκιμαντέρ τα οποία παρουσίαζε με τον πολύ ξεχωριστό του τρόπο, το πρόσωπό του έγινε ένα από τα πιο οικεία του δικτύου.

Η εκπομπή που θα του άλλαζε πραγματικά τη ζωή, ωστόσο, ήταν ένα επεισόδιο του Horizon, του 2012, με τίτλο Eat, Fast and Live Longer (Φάτε, κάντε δίαιτα και ζήστε περισσότερο). Αυτή ήταν η εκπομπή που έκανε δημοφιλή τη δίαιτα 5:2, μια μέθοδο διαλείπουσας νηστείας όπου οι άνθρωποι δεσμεύονται να καταναλώνουν μόνο 500 θερμίδες την ημέρα για δύο ημέρες την εβδομάδα. Στην εκπομπή, ο Μόσλεϊ ισχυρίστηκε ότι η δίαιτα 5:2 δεν ήταν μόνο χρήσιμη για την απώλεια βάρους, αλλά και για τη μείωση των επιπέδων ινσουλίνης και τη μείωση των φλεγμονών.

Παρόλο που η δίαιτα 5:2 δεν ήταν ανακάλυψή του, ο Μόσλεϋ την πρόβαλε σε τέτοιο βαθμό που μπόρεσε να γράψει μια σειρά από εξαιρετικά επιτυχημένα βιβλία για το θέμα. Οι ιδέες του εξελίχθηκαν αργότερα και έγιναν αυτό που ονόμασε δίαιτα Fast 800, μια μεσογειακή δίαιτα χαμηλών θερμίδων και χαμηλών υδατανθράκων που περιελάμβανε επίσης διαλείπουσα νηστεία. Και πάλι, τα βιβλία που έγραψε για το θέμα έγιναν εκδοτικές επιτυχίες.

Αν και συνέχισε να κάνει εκπομπές για το BBC, συμπεριλαμβανομένου του «Are Health Tests Really a Good Idea?» (Είναι πραγματικά καλή ιδέα τα τεστ υγείας;) και «E-Cigarettes: Miracle or Menace?» (Ηλεκτρονικά τσιγάρα: Θαύμα ή κατάρα;), είχε γίνει τόσο διάσημος που και άλλοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς άρχισαν να τον ζητουν. Το 2021, άρχισε να παρουσιάζει εκπομπές για το Channel 4. Μία από αυτές, το «Lose a Stone in 21 Days» (Χάστε 6,3 κιλά σε 21 ημέρες), έφερε στον Μόσλεϊ την πρώτη και μοναδική διαμάχη που θα συναντούσε σε όλη την καριέρα του. Η εκπομπή, στην οποία προσπάθησε να αδυνατίσει γρήγορα μια ομάδα ατόμων που είχαν πάρει κιλά κατά τη διάρκεια του lockdown, προκάλεσε θύελλα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μια φιλανθρωπική οργάνωση διατροφικών διαταραχών είπε ότι αναγκάστηκε να αυξήσει τις ώρες λειτουργίας της γραμμής βοήθειας λόγω του περιεχομένου της εκπομπής.

Ωστόσο, κανείς δεν θυμάται τον Μόσλεϊ για εκείνην τη δύσκολη και αμφιλεγόμενη στιγμή. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, μπόρεσε να προσεγγίσει το κοινό χάρη στην εντυπωσιακή και ξεχωριστή παρουσία του. Οι εκπομπές του περνούσαν αβίαστα τη γραμμή μεταξύ του ακαδημαϊκού και του εύπεπτου περιεχομένου. Αλλά ο Μόσλεϊ ήταν αρκετά επιδέξιος ώστε να μπορεί να κάνει τις περίπλοκες ιδέες να φαίνονται πολύ απλές, κάτι που δεν μπορεί να κάνει κάποιος αν δεν έχει τα κατάλληλα προσόντα και την ανάλογη εμπειρία.

Πολύ λίγοι άνθρωποι μπορούν να το κάνουν αυτό με επιτυχία. Ο Μόσλεϊ ήταν ένας από τους καλύτερους.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News