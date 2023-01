Ο Εντουαρντ Νόρτον απόγονος της Ποκαχόντας και συγγενής της Τζούλια Ρόμπερτς

Ο Εντουαρντ Νόρτον είχε μεγαλώσει ακούγοντας ιστορίες για τη σχέση της οικογένειάς του με την ιθαγενή αμερικανίδα ηρωίδα Ποκαχόντας, πράγμα που όμως αντιμετώπιζε πάντα σαν μύθο και μακροχρόνια φήμη. Αλλά κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Finding Your Roots» του PBS, στην οποία ήταν καλεσμένος, η φήμη αποδείχτηκε πραγματικότητα, γράφει στο BBC News, στην ανταπόκρισή της από τη Νέα Υόρκη η Μάντελιν Χάλπερτ.

«Η Ποκαχόντας είναι πράγματι η 12η προγιαγιά σου», είπε στον αμερικανό ηθοποιό και σκηνοθέτη, ο Χένρι Λούις Γκέιτς Τζούνιορ, ιστορικός και παρουσιαστής της εβδομαδιαίας εκπομπής, η οποία εξερευνά τις ιστορίες των προγόνων διάσημων καλεσμένων της.

Στο επεισόδιο με το οποίο έκανε πρεμιέρα η ένατη σεζόν της σειράς, την Τρίτη 3 Ιανουαρίου, ο Γκέιτς είπε ότι ο Νόρτον είχε μεγαλώσει ακούγοντας πως ήταν άμεσος απόγονος της Ποκαχόντας, της κόρης του Αρχηγού Πάουαταν- αρχηγού μιας φυλής ιθαγενών Αμερικανών- αλλά ο πρωταγωνιστής του «Glass Onion» πίστευε ότι η ιστορία ήταν απλώς ένας «οικογενειακός μύθος».

Through a direct paper trail leading to Pocahontas and John Rolfes’ 1614 marriage certificate, @EdwardNorton learns that his family lore appears to be true. His 12th great-grandmother is Pocohantas!

Tune in TOMORROW night on @PBS at 8/7c for the Finding Your Roots premiere!! pic.twitter.com/54sTTt2YKY

— Henry Louis Gates Jr (@HenryLouisGates) January 2, 2023