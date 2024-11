Κλάπηκαν πριν οκτώ χρόνια, βρέθηκαν τώρα. O «θησαυρός» με τα 30 σπορ αυτοκίνητα

Η υπόθεση φαινόταν χαμένη. Από το 2016, που είχαν κλαπεί μαζικά από τη Μ. Βρετανία τα περισσότερα από αυτά που βλέπετε στις φωτογραφίες, είχε περάσει πολύς καιρός. Η υπόθεση θα μπορούσε να είναι καταχωνιασμένη στο αρχείο. Ομως τώρα δα, τέλη Οκτωβρίου ανακοινώθηκε και επισήμως πως τα 30 ακριβά σπορ αυτοκίνητα εντοπίστηκαν στην Ταϊλάνδη και έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για τον «επαναπατρισμό» τους. Για την ακρίβεια, απομένουν άλλα πέντε να εντοπιστούν, αλλά έστω κι έτσι θα πρέπει να θεωρηθεί επιτυχημένο το όλο εγχείρημα.

Στο ενδιάμεσο χρειάστηκε να συνεργαστούν οι βρετανικές αρχές, οι αντίστοιχες της Ταϊλάνδης και μια ανεξάρτητη υπηρεσία πληροφοριών, η NaVCIS, που συνδέεται με την αστυνομία και συνεργάζεται με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου για την καταπολέμηση του εγκλήματος, ενώ ειδικεύεται σε ποινικά αδικήματα όπου εμπλέκονται αυτοκίνητα.

After 8 years, 35 vehicles, original value over £6million were returned from Thailand following Op Titanium. These were obtained on fraudulent finance and within a few days were shipped to Bangkok. It took years of work and fantastic assistance from Thai authorities. pic.twitter.com/Ig0H5L2i97

— NaVCIS (@NaVCIS_UK) October 31, 2024