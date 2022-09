James Webb: Οι πιο καθαρές φωτογραφίες του πλανήτη Ποσειδώνα εδώ και 30 χρόνια

Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb Space Telescope έδειξε για μια ακόμη φορά τις δυνατότητες του φωτογραφίζοντας τον Ποσειδώνα και τους δακτυλίους του.

Πρόκειται για τις πιο καθαρές φωτογραφίες των δακτυλίων του μακρινού πλανήτη που έχουν τραβηχτεί εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες, από τότε που φωτογράφησε τον πλανήτη το περαστικό σκάφος Voyager 2 το 1989, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ. Μερικοί από τους δυναμικούς δακτυλίους του Ποσειδώνα φωτογραφίζονται για πρώτη φορά, ενώ άλλοι δεν είχαν παρατηρηθεί τόσο καθαρά ποτέ πριν.

Ο Ποσειδώνας, ο οποίος απέχει από τον Ηλιο 30 φορές περισσότερο από ό,τι η Γη, ανακαλύφθηκε το 1846 και γοητεύει έκτοτε τους αστρονόμους. Χρειάζεται 164 έτη για μια πλήρη περιφορά πέριξ του Ηλιου (αυτή είναι η διάρκεια του έτους του) και χαρακτηρίζεται παγωμένος γίγαντας.

Webb’s latest image is the clearest look at Neptune's rings in 30+ years, and our first time seeing them in infrared light. Take in Webb's ghostly, ethereal views of the planet and its dust bands, rings and moons: https://t.co/Jd09henF1F #IAC2022 pic.twitter.com/17QNXj23ow

Σε σύγκριση με τους δύο άλλους γιγάντιους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, τον Δία και τον Κρόνο, είναι πολύ πιο πλούσιος σε χημικά στοιχεία βαρύτερα από το υδρογόνο και το ήλιο.

Πέραν του ίδιου του Ποσειδώνα, το Webb φωτογράφησε και επτά από τα 14 γνωστά φεγγάρια του πλανήτη, με πιο παράξενο τον Τρίτωνα, ο οποίος είναι καλυμμένος από παγωμένο συμπυκνωμένο άζωτο και ανακλά το 70% περίπου του ηλιακού φωτός που πέφτει πάνω του, με αποτέλεσμα να φαίνεται πολύ πιο λαμπερός από τον ίδιο τον Ποσειδώνα.

That’s no star. It’s Neptune’s large, unusual moon, Triton! Because Triton is covered in frozen, condensed nitrogen, it reflects 70% of the sunlight that hits it — making it appear very bright to Webb. 6 of Neptune’s other moons (labeled) are also seen here. pic.twitter.com/xJCsE8bn3q

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) September 21, 2022