Ιστορικός περίπατος ιδιωτών στο Διάστημα

Το προνόμιο του διαστημικού περιπάτου έχασε την Πέμπτη η κοινότητα των αστροναυτών, καθώς δύο από τα τέσσερα μέλη του πληρώματος της αποστολής Polaris Dawn (Αυγή Πολικού Αστέρα), που αποτελείται από πολίτες, βγήκαν από το διαστημόπλοιο που τους μετέφερε και έκαναν μια βόλτα στο Διάστημα.

Την Πέμπτη, στη 13:50 ώρα Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε ο πρώτος περίπατος πολιτών εκτός γήινης ατμόσφαιρας στην ιστορία της κατάκτησης του Διαστήματος. Ετσι ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρώτο μέρος της αποστολής του διαστημόπλοιου της εταιρείας SpaceX, που είχε εκτοξευθεί από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA στις 10 Σεπτεμβρίου.

«Ο πρώτος διαστημικός περίπατος του δράκου ξεκίνησε» έγραψε στον λογαριασμό της στο Χ η διαστημική εταιρεία του Ελον Μασκ – αναφερόμενη στην ονομασία της κάψουλας που μετέφερε τους ιδιώτες: Dragon Crew, δηλαδή Πλήρωμα του Δράκου.

Watch Dragon’s first spacewalk with the @PolarisProgram’s Polaris Dawn crew https://t.co/svdJRkGN7K

— SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024