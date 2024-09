Η Lady Gaga τραγουδάει για τον «Τζόκερ» 

Την περίμεναν υπομονετικά, κάποιοι επί μέρες, έχοντας κατασκηνώσει στο Λίντο, όπου διεξάγεται κάθε χρόνο το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Και όταν έφτασε τη χειροκρότησαν, τη φωτογράφισαν και την επευφήμησαν, συνεπαρμένοι από ενθουσιασμό. Στη συνέχεια οι θαυμαστές της ανά την υφήλιο παραλίγο να «ρίξουν» το διαδίκτυο, αναπαράγοντας άπειρες φορές κάθε στιγμιότυπο, κάθε φωτογραφία, κάθε βίντεο της Στέφανι Τζοάν Αντζελίνα Τζερμανότα, όπως είναι το πραγματικό όνομα της διάσημης ανά την υφήλιο Lady Gaga.

Στην πρώτη συμμετοχή της στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Γαληνοτάτης, μαζί με τον Χοακίν Φίνιξ στην ταινία «Joker: Folie à Deux» του Τοντ Φίλιπς, η ποπ σταρ δεν έκανε πίσω, όπως αναφέρει στην ανταπόκρισή της από τη Βενετία η Στεφάνια Ουλίβι της Corriere della Sera.

Καταρχάς, υπήρξε ιδιαίτερα γενναιόδωρη με τους θαυμαστές της, περιλαμβανομένων και των δημοσιογράφων, φτάνοντας στο σημείο να περπατάει ανάμεσά τους χέρι-χέρι με τον αρραβωνιαστικό της Μάικλ Πολάνσκι. Προσέφερε επίσης πολλές ευκαιρίες για χαρακτηριστικά ενσταντανέ, ειδικά κατά τη μετάβασή της από το ξενοδοχείο Excelsior στο κόκκινο χαλί και, ως ειδήμων στην επικοινωνία που είναι, εκμεταλλεύθηκε επίσης την ευκαιρία για να λανσάρει, μέσω των social media, το LG7, το έβδομο στούντιο άλμπουμ της, το πρώτο single του οποίου θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο.

Οσο για το σίκουελ της ταινίας, η οποία το 2019 χάρισε στον Τοντ Φίλιπς τον Χρυσό Λέοντα και το 2020 το Οσκαρ στον Χοακίν Φίνιξ, η Lady Gaga εξήγησε ότι «πρόκειται για μια ιστορία αγάπης διαφορετική από όλες τις άλλες. Η πρώτη ταινία με άγγιξε βαθιά, βρήκα κάτι που δεν είχα ξαναδεί. Και η ερμηνεία του Χοακίν έθεσε τον πήχη πολύ ψηλά».

Ανακοινώνοντας το σίκουελ του «Joker» ο Τοντ Φίλιπς είχε κάνει λόγο για ένα «τζουκ-μποξ μιούζικαλ» το οποίο σε μεγάλο βαθμό διαδραματίζεται στο μυαλό του Αρθουρ Φλεκ/Τζόκερ. Σύμφωνα με τη Lady Gaga, όμως, η οποία υποδύεται τη Λι/Χάρλεϊ Κουίν, «η ταινία δεν είναι μιούζικαλ. Ο χαρακτηρισμός αυτός είναι περιοριστικός. Είναι μια ταινία χτισμένη με μουσική, που βασίζεται στη μουσική. Οι σκηνές και οι διάλογοι δεν αρκούν για να αποδώσουν αυτό που αισθάνονται οι χαρακτήρες, ενώ τα τραγούδια το καταφέρνουν. Με τα τραγούδια μπορούν να επικοινωνήσουν τα συναισθήματά τους».

Ο Αρθουρ και η Λι βρίσκουν τα λόγια που χρειάζονται για να επικοινωνήσουν σε κλασικά τραγούδια του αμερικανικού ρεπερτορίου όπως το «Get Happy» της Τζούντι Γκάρλαντ, το «For Once in My Life» του Στίβι Γουόντερ, το «That’s Life» του Φρανκ Σινάτρα, το «To Love Somebody» των Bee Gees, καθώς και το «If You Go Away», την αγγλική βερσιόν του «Ne Me Quitte pas» του Ζακ Μπρελ.

Οταν ο Χοακίν Φίνιξ πληροφορήθηκε πως θα τα τραγουδούσαν από κοινού ζωντανά με συνοδεία πιάνου, σκέφτηκε πως επρόκειτο για ένα δικό της αστείο. «Εσύ μπορεί να το κάνεις, αλλά εγώ σίγουρα δεν θα τραγουδήσω», της είπε. Ωστόσο ο εξαιρετικός ηθοποιός βάλθηκε, τελικά, να μάθει να τραγουδάει – κάτι που αποδείχθηκε πιο δύσκολο από το να χάσει τα απαραίτητα κιλά ώστε να υποδυθεί τον σκελετωμένο Αρθουρ Φλεκ. «Αλλά αυτή τη φορά δεν μου έγινε έμμονη ιδέα (η απώλεια βάρους) όπως την πρώτη φορά. Και η Στέφανι. επίσης, με όλες τις πρόβες που κάναμε, αδυνάτησε» ανέφερε ο ηθοποιός.

Για μήνες εντατικής εξάσκησης στο τραγούδι και στον χορό μίλησε και η συμπρωταγωνίστριά του. «Αλλά μετά πίεσα τον εαυτό μου να ξεχάσει την τεχνική» πρόσθεσε, εξηγώντας πως ο σκοπός ήταν να ερμηνεύσει τα τραγούδια όχι η Lady Gaga, αλλά η Λι.

«Τη σκηνή του βαλς την προβάραμε επί εβδομάδες, είναι μια πολύ καλή αναπαράσταση του έρωτά τους. Η δουλειά μας ήταν να μάθουμε τα τραγούδια και τις χορογραφίες στην εντέλεια και μετά να αφήσουμε αυτή την τελειότητα πίσω και απλώς να εμπιστευτούμε αυτό που θα συνέβαινε στο πλατό» εξήγησε.

Στην ταινία, η οποία αρχίζει με τον Τζόκερ ως πρωταγωνιστή ενός καρτούν σε στυλ Looney Tunes, ο Αρθουρ και η Λι έρχονται σε επαφή χάρη στη μουσική. Εκείνος, όπως και στο τέλος της πρώτης ταινίας, είναι έγκλειστος στο Arkham State Hospital, εν αναμονή της πολύκροτης δίκης του για τους πέντε φόνους που διέπραξε, έναν εκ των οποίων, του δημοφιλούς παρουσιαστή Μάρεϊ Φράνκλιν, σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση. Η Λι κρατείται επίσης στο Arkham State Hospital, ενώ οι δυο τους συναντιούνται σε ένα είδος μουσικού εργαστηρίου για τους έγκλειστους της διαβόητης ψυχιατρικής κλινικής του Γκόθαμ Σίτι για παράφρονες εγκληματίες.

Οσο για τη «Folie a deux», «κάποιοι την αποκαλούν διπλή τρέλα: πρόκειται για μια κατάσταση όπου δύο άνθρωποι μοιράζονται την ίδια ψύχωση, έχουν την ίδια φαντασίωση και είναι έτοιμοι να την υπερασπιστούν με κάθε κόστος» ανέφερε η Lady Gaga. Η συνέχεια στα σινεμά, στις αρχές του επόμενου μήνα.

