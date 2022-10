Ερχεται το πρώτο εμβόλιο για τον ιό που προκαλεί την πιο κοινή πνευμονική λοίμωξη

Επειτα από 60 χρόνια επιστημονικής έρευνας, ειδικοί από τη Βρετανία φέρεται να έχουν αναπτύξει το πρώτο εμβόλιο που προφυλάσσει από έναν από τους πιο κοινούς ιούς που προκαλούν σοβαρή λοίμωξη του πνεύμονα.

Πρόκειται για το εμβόλιο του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV), το οποίο ανέπτυξε η βρετανική φαρμακευτική εταιρεία Glaxosmithkline (GSK) και σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανακοίνωσή της, τα αποτελέσματα από τις κλινικές μελέτες «είναι πραγματικά εξαιρετικά».

Οπως γράφουν οι Times του Λονδίνου, το εμβόλιο έχει 94,1% αποτελεσματικότητα στην πρόληψη βαριάς νόσησης σε άτομα άνω των 60 ετών. Ο εν λόγω ιός είναι η πρώτη αιτία πρόκλησης σοβαρής πνευμονίας σε νήπια και ηλικιωμένους και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποιο εγκεκριμένο εμβόλιο για την πρόληψή της.

Το πιθανότερο, εάν τελικά λάβει το εμβόλιο την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων (ΕΜΑ), είναι να χορηγείται μία φορά τον χρόνο. Ως εκ τούτου, κάθε φθινόπωρο οι ηλικιωμένοι θα κάνουν ένα εμβόλιο για τη γρίπη, ένα για τον κορονοϊό και ένα για τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό.

Στη μελέτη συμμετείχαν 25.000 ενήλικες άνω των 60 ετών από την Ευρώπη, την Ασία και τη Βόρεια Αμερική.

Σύμφωνα, πάντα, με την ανακοίνωση της εταιρείας, το εμβόλιο συμβάλλει και κατά 82,6% στην πρόληψη της πνευμονικής νόσου που προκαλεί ο RSV. Δηλαδή, το εμβόλιο έχει και προληπτική δράση, αλλά και θεραπευτική, αφού ακόμη και αν μολυνθεί κάποιος από RSV, έχει ελάχιστες πιθανότητες να νοσήσει βαριά.

Η GSK αναμένεται να υποβάλει αίτηση για έγκριση του σκευάσματός της στις ρυθμιστικές αρχές στο τέλος του έτους.

Το εμβόλιο έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι τα συστατικά του μιμούνται μία πρωτεΐνη, την F-πρωτεΐνη, την οποία χρησιμοποιεί ο ιός ως κλειδί για να εισβάλει στα ανθρώπινα κύτταρα. Και το δεύτερο είναι ότι περιέχει ένα ανοσοενισχυτικό, δηλαδή μια ουσία η οποία διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα ως προς τη δόμηση ισχυρής άμυνας απέναντι στη νόσο.

Αναφορικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το εμβόλιο είναι αρκετά ασφαλές και καλά ανεκτό, με ήπιες και παροδικές παρενέργειες, όπως πόνος στο σημείο της ένεσης, κόπωση, μυϊκοί πόνοι και πονοκέφαλος.

Κλινικές δοκιμές για τον RSV κάνουν επίσης η Moderna και η Johnson & Johnson. Μάλιστα, η Moderna έχει δηλώσει ότι πρόκειται να παρασκευάσει ένα εμβόλιο και για τους τρεις ιούς.

One pillar of our product strategy is to develop a pan-respiratory annual #booster #vaccine, which we plan to continuously customize. We believe that we could be first to market with a COVID + #Flu + #RSV booster vaccine. https://t.co/RXnx5k57hC

— Moderna (@moderna_tx) December 10, 2021