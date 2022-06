Ειρήνη ή πόλεμος μέχρις εσχάτων με τον Πούτιν;

Ο Ρος Ντάουθατ, αρθρογράφος των New York Times , επισημαίνει, για παράδειγμα, πως παρότι η «γερακίσια» στάση της Δύσης απέναντι στον πόλεμο και τη Ρωσία έχει φέρει έως σήμερα θετικά αποτελέσματα, οι θεωρίες όσον αφορά τη συνέχιση και, κυρίως, τον τερματισμό του πολέμου, που πλαισιώνουν αυτήν την σκληρή στάση, «εξακολουθούν να φαίνονται απίθανες, μη εφαρμόσιμες ή επικίνδυνες».

Ομως η Αν Απλμπάουμ του The Atlantic εξακολουθεί να επιμένει πως μόνον η ήττα και η ταπείνωση του Βλαντίμιρ Πούτιν μπορεί να αποκαταστήσει τη σταθερότητα στην Ευρώπη ενώ ο Κέισι Μίτσελ στο ίδιο έντυπο απευθύνει έκκληση για διάλυση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, χαρακτηρίζοντάς την ως «μοναδική πολιτική για διαρκή ειρήνη».

Σε αυτό το πλαίσιο οι ΗΠΑ δεν μπορούν να συνεχίσουν να στηρίζουν οικονομικά και στρατιωτικά το Κίεβο, επιτρέποντας, συγχρόνως, στους Ουκρανούς να επιλέγουν εκείνοι πως θα χρησιμοποιούν και με ποιο στόχο τα αμερικανικά όπλα. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας μαχόμενος παγκόσμιος ηγέτης που αντιμετωπίζει απειλές πιο σημαντικές από τη Ρωσία. Είμαστε επίσης μια εσωτερικά διχασμένη χώρα με επικεφαλής έναν πρόεδρο που δεν είναι δημοφιλής και του οποίου οι πλειοψηφίες ενδέχεται να είναι έτοιμες να καταρρεύσουν πολιτικά. Οπότε, εάν το Κίεβο και η Μόσχα οδεύουν προς μια πολυετή παγωμένη σύγκρουση, θα χρειαστεί να ωθήσουμε την Ουκρανία προς την πιο ρεαλιστική και όχι την πιο φιλόδοξη στρατιωτική στρατηγική της. Και εξίσου επειγόντως θα χρειαστεί να μεταθέσουμε μέρος του βάρους της υποστήριξης του Κιέβου από τον δικό μας προϋπολογισμό στους Ευρωπαίους συμμάχους μας», καταλήγει ο αρθρογράφος των New York Times.

Η λαβωμένη Ρωσία αντέχει

Το ότι η Ρωσία είναι λαβωμένη δεν σημαίνει πως η Δύση μπορεί να απαλλαγεί από αυτήν και τον πρόεδρό της, επισημαίνουν σε άρθρο τους, επίσης στους New York Times, η Αντρια Κένταλ-Τέιλορ, ανώτερη συνεργάτιδα του Center for a New American Security με ειδίκευση στη Ρωσία και ο Μάικλ Κόφμαν, διευθυντής του κέντρου μελετών για τη Ρωσία στο ερευνητικό ινστιτούτο CNA.