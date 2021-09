Διερμηνέας: συναρπαστική δουλειά πάνω σε τεντωμένο σκοινί

Η διερμηνεία δεν είναι πάντα ο καθρέφτης όσων διαμείβονται μεταξύ ηγετών. Τουλάχιστον τα ιστορικά παραδείγματα αυτό πιστοποιούν. Οι διερμηνείς έχουν αναγκαστεί να μεταφέρουν με τον κομψότερο και πλησιέστερο προς την αλήθεια τρόπο έκφρασης λέξεις που χρησιμοποίησε ο ένας εκ των δύο συνομιλητών αλλά λόγω πραγματολογικής αγνοίας ή διφορούμενου νοήματος δεν αντελήφθη ο δεύτερος.

Οπως καταλαβαίνετε, τρίτος και τέταρτος στην παρέα τέτοιων συζητητών καθιστά την εξίσωση εξαιρετικά δύσκολη για τους διερμηνείς. Εξάλλου στη Βαβέλ των ανθρώπων η παρανόηση είναι η φυσιολογική κατάσταση και η πραγματική επικοινωνία η εξαίρεση. Στην πολιτική, βέβαια, η παρανόηση μπορεί να είναι και εσκεμμένη.

Οι Financial Times εξέθεσαν τα προβλήματα της διερμηνείας παρουσιάζοντας το βιβλίο της Ανα Ασλανιάν «Χορός σε τεντωμένο σκοινί» («Dancing on Ropes») που πραγματεύεται ακριβώς αυτό το ζήτημα. Η –Αρμένισσα στην καταγωγή, αν κρίνουμε από το επώνυμο– συγγραφέας του έργου είναι γεννημένη στη Μόσχα και ζει στο Λονδίνο. Βιοπορίζεται από λογοτεχνικές μεταφράσεις και διερμηνείες. Για την Ασλανιάν η μετάφραση είναι τελικά ζήτημα ζωής και θανάτου, λένε οι FT. Γιατί; Επειδή από μία αθώα λεξούλα κρίνονται, καμιά φορά, τα πάντα. Ακόμη και η πορεία της Ιστορίας.

Dancing on Ropes makes it to Ireland (a country mentioned in the book) pic.twitter.com/sOdb5xbq6Y

— Anna Aslanyan (@anna_aslanyan) July 29, 2021