Μπραντ Πιτ και Τζορτζ Κλούνεϊ: Μιλούν μαζί για τα πάντα

Η φιλία του Τζορτζ Κλούνεϊ και του Μπραντ Πιτ κρατάει σχεδόν 30 χρόνια τώρα με τις ζωές τους να είναι αλληλένδετες στα ασύλληπτα ύψη του χολιγουντιανού glam. Αποτέλεσμα; Οι δύο σταρ του αμερικανικού σινεμά αναδείχτηκαν από το GQ σε BFFs (Best Friends Forever)! Στο τεύχος του Σεπτεμβρίου, το εξώφυλλο του ανδρικού περιοδικού, και βεβαίως το κεντρικό θέμα του με τίτλο «George Clooney and Brad Pitt Are Hollywood’s BFFs», είναι αφιερωμένο στο αχτύπητο δίδυμο.

Εχοντας περάσει το κατώφλι των 60 ετών οι Κλούνεϊ και Πιτ, στη συνέντευξή τους στον Ζακ Μπάρον με αφορμή το «Wolfs», το νέο θρίλερ της Apple TV+ στο οποίο συμπρωταγωνιστούν, μιλούν με τη σοφία που κέρδισαν με πολύ κόπο όλα αυτά τα χρόνια, νώ επίσης νιώθουν πιο άνετα από ποτέ να «ρίξουν» βόμβες… Ο Κλούνεϊ για παράδειγμα δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του για Κουέντιν Ταραντίνο, όταν η συζήτηση έφτασε στους σπουδαίους σκηνοθέτες της γενιάς τους.

«Ο Κουέντιν είπε πρόσφατα κάποιες αηδίες για μένα, οπότε είμαι λίγο εκνευρισμένος μαζί του», δήλωσε μιλώντας για μια συνέντευξη του Ταραντίνο στην οποία ο σκηνοθέτης του «Pulp Fiction» αναφέρθηκε στον Μπραντ Πιτ και άλλους σταρ του σινεμά. (Πιθανότατα ο Κλούνεϊ αναφέρεται στη συνέντευξη του Ταραντίνο στο Deadline το 2023). «Και όταν ρωτήθηκε τι γνώμη έχει για τον Τζορτζ είπε ότι κατά τη γνώμη του, ο Κλούνεϊ “δεν είναι αστέρας”. Και στη συνέχεια πρόσθεσε “Πες μου μια επιτυχία του στη νέα χιλιετίας” Και τότε σκέφτηκα “Μα η νέα χιλιετία είναι όλη μου η καριέρα”», είπε ο Τζορτζ Κλούνεϊ.

Και ενώ ο Μπραντ Πιτ –τακτικός συνεργάτης του Ταραντίνο- ξεσπάει σε γέλια, ο Κλούνεϊ προσθέτει «Οπότε κι εγώ τώρα είμαι του τύπου “εντάξει φίλε, άντε γαμ***”. Δεν με νοιάζει να του ρίξω σκ***. Μου έριξε σκ***. », είπε για να παραδεχτεί αμέσως μετά πόσο τυχεροί είναι που αυτός και ο Μπραντ Πιτ έχουν επανειλημμένα συνεργαστεί με μερικούς από τους καλύτερους σκηνοθέτες του Χόλιγουντ μεταξύ των οποίων και ο Ταραντίνο: «Αλλά όχι, κοιτάξτε, είμαστε πραγματικά τυχεροί που συνεργαστήκαμε με αυτούς τους σπουδαίους σκηνοθέτες. Ο σκηνοθέτης και το σενάριο είναι αυτό που σε κρατάει ζωντανό. Και το έμαθα αφού έκανα μερικές πολύ κακές ταινίες. Δεν μπορείς να κάνεις καλή ταινία από κακό σενάριο. Δεν μπορείς να το κάνεις. Μπορείς να κάνεις μια κακή ταινία από ένα καλό σενάριο. Μπορείς να το γαμ***». Ο Κλούνεϊ θυμήθηκε ακόμη ότι συμπρωταγωνίστησαν με τον Ταραντίνο στην ταινία «Από το Σούρουπο ως την Αυγή» (1996), όπου υποδύθηκαν δύο αδέρφια ληστές που μπλέκουν με βρυκόλακες στο Μεξικό. «Ηταν πολύ καλός και σε αυτό» παρατήρησε ο Πιτ και ο Κλούνεϊ συμφώνησε μαζί του.

Ο Μπραντ Πιτ και ο Τζορτζ Κλούνεϊ φωτογραφήθηκαν μαζί για το εξώφυλλο του GQ

Στη συνέντευξή τους οι δύο σταρ παραδέχτηκαν ότι είναι «φίλοι εδώ και πολύ καιρό. Και είναι διασκεδαστικό γιατί επίσης ελέγχουμε ο ένας τον άλλον κάθε τόσο, κάτι που είναι σημαντικό κομμάτι αυτού. Τα πράγματα στη ζωή περιπλέκονται και πρέπει πάντα να φροντίζεις να είναι όλοι καλά» είπε ο Κλούνεϊ και ο Πιτ πρόσθεσε ότι «ο Τζορτζ είναι ίσως καλύτερος στην κατανόηση, βλέποντας τη σκακιέρα και τις πιθανές κινήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις όταν τα πράγματα πάνε χάλια θα τηλεφωνήσω στον Τζορτζ», παραδέχτηκε.

Αποκάλυψαν, δε, ότι κομβικό στην γνωριμία τους υπήρξε το τραγικό δυστύχημα στο Παρίσι που κόστισε τη ζωή της πριγκίπισσας Νταϊάνα το βράδυ της 31 Αυγούστου του 1997. Τι σκέφτηκαν ο ένας για τον άλλον όταν πρωτογνωριστήκαν; «Την πρώτη φορά που ξεχώρισα πραγματικά τον Τζορτζ ήταν όταν πέθανε η πριγκίπισσα Νταϊάνα και ο Τζορτζ σηκώθηκε να μιλήσει» για το δυστύχημα που προκάλεσε η καταδίωξη των παπαράτσι, απάντησε ο 60χρονος Μπραντ Πιτ, «Το κυνήγι; Δεν λέγεται. Δεν μπορώ να το περιγράψω σε κανέναν. Ηταν τρελό. Είχες εννιά αυτοκίνητα να σε ακολουθούν. Να σε περιμένουν». Και ο Κλούνεϊ πρόσθεσε: «Εχουμε βρεθεί στο Παρίσι σε παρόμοια κυνήγια».

Ο Πιτ συνέχισε: «Θεέ μου. Σταματάς σε ένα φανάρι και βγαίνουν όλοι έξω και αρχίζουν τα φλας-φλας-φλας-φλας-φλας-φλας. Και δεν μπορείς να δεις τίποτα και δεν μπορείς να κινηθείς επειδή είσαι παγιδευμένος ανάμεσα σε αυτοκίνητα σε ένα φανάρι. Είναι φρικτό συναίσθημα. Είναι πραγματική εισβολή να γνωρίζεις ότι εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι κρυμένοι στους θάμνους. Είναι πραγματικά ένα άθλιο συναίσθημα. Ο Τζορτζ, λοιπόν, σηκώθηκε και το σχολίασε μετά την πριγκίπισσα Νταϊάνα. Και τότε ήταν που είδα ότι αυτός ο τύπος έχει κάτι που οι υπόλοιποι από εμάς δεν έχουμε. Σαν να έβλεπα έναν ηγέτη εκείνη τη στιγμή».

Ο Μπραντ Πιτ με ρόμπ ντε σαμπρ και πιζάμα Charvet, γυαλιά ηλίου Jacques Marie Mage και κολιέ δικό του

Οπως επισημαίνει στην Telegraph η Σούζι Κοέν, ανταποκρίτρια της βρετανικής εφημερίδας στις ΗΠΑ, μετά τον θάνατο της Νταϊάνα, ο Τζορτζ Κλούνεϊ κατηγόρησε περιοδικά και εφημερίδες ότι, αγοράζοντας φωτογραφίες διασημοτήτων, μετέτρεψαν τους φωτογράφους σε «κυνηγούς επικηρυγμένων». Μιλώντας από το γραφείο του Screen Actors Guild στο Λος Αντζελες, εκείνη την εποχή, είπε στους δημοσιογράφους: «Αν δεν κρυβόσασταν πίσω από το επάγγελμα της δημοσιογραφίας, θα ήσαστε συνεργοί σε ένα έγκλημα και θα πηγαίνατε φυλακή».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, που έδωσαν οι δύο σταρ στο GQ μιλώντας από το Chateau Miraval, τον αμπελώνα του Μπραντ Πιτ στην Προβηγκία, ο ηθοποιός που κέρδισε το Οσκαρ για την ερμηνεία του στην ταινία του Ταραντίνο «Κάποτε στο… Χόλιγουντ» (2019) αναφέρθηκε στη μεταφορά «της γαζέλας που μόλις έχει αποκοπεί από την αγέλη» και την κυνηγούν στο ζωικό βασίλειο, για την οποία του αρέσει να μιλάει σε σχέση με τη διασημότητα.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ με πουλόβερ Hermès και παντελόνι by Anderson & Sheppard

«Βλέπεις αυτά τα ντοκιμαντέρ για τη φύση. Υπάρχει αυτή η γαζέλα που πιάνεται. Και μετά την κυνηγούν τα λιοντάρια και μετά τα τσιτάχ. Και μετά, αν ξεφύγει, βιώνει το τραύμα, το τρέμουλο», είπε προσθέτοντας ότι η μεταφορά δεν είναι απλά «μοναχική», όπως την χαρακτήρισε ο δημοσιογράφος του GQ, αλλά «τρομακτική». «Μπορεί να είναι τρομακτική μέχρι να βρεις τα πατήματά σου, υποθέτω. Αλλά γι’ αυτό υπάρχει μια πραγματική άνεση» είπε ο Πιτ αναφερόμενος στην άνεση και τη στήριξη που έχει πάντα από τον φίλο του Τζορτζ Κλούνεϊ.

Ο Κλούνεϊ πάλι πρόσθεσε ότι ενώ ορισμένες διασημότητες μπορούν να κάνουν βόλτες σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη χωρίς να τους ακολουθούν, το ενδιαφέρον γι’ αυτόν, τον Πιτ και περίπου άλλους τέσσερις σταρ «δεν υποχώρησε ποτέ». Αποκάλυψε μάλιστα ότι το ενδιαφέρον γι’ αυτόν είναι τόσο έντονο ώστε θα απέφευγε να πάει στο νοσοκομείο για πράγματα για τα οποία συνήθως κάποιος άλλος θα ζητούσε ιατρική βοήθεια. «Εχω στόχο να προσπαθώ να προστατεύω, δεν θέλω φωτογραφίες των παιδιών μου. Εχουμε να κάνουμε με πολύ σοβαρά θέματα, με πολύ σοβαρά κακούς τύπους, και δεν θέλουμε να κυκλοφορούν φωτογραφίες των παιδιών μας εκεί έξω», είπε και τόνισε, «Πρέπει, λοιπόν, να δουλεύουμε σκληρά προσπαθώντας να προστατέψουμε την ιδιωτική μας ζωή, και είναι δύσκολο, όπως μπορείτε να φανταστείτε».

Εχοντας πατήσει και οι δύο ηθοποιοί τα 60 μίλησαν επίσης για το πώς είναι να μεγαλώνεις

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποκάλυψε ακόμη ότι είπε στη σύζυγό του, Αμάλ, πως «δεν έχει σημασία πόσες μπάρες γκρανόλα θα φάω. Σε 20 χρόνια, θα είμαι 80», προσθέτοντας: «Αυτός είναι ένας πραγματικός χρόνος που τα οστά σου είναι εύθραυστα και η μυϊκή σου μάζα έχει φύγει», είπε ο αμερικανός ηθοποιός ο οποίος ήταν ένας από τους πολλούς Δημοκρατικούς που ζήτησαν από τον 81χρονο Τζο Μπάιντεν να εγκαταλείψει την προεκλογική εκστρατεία για την εκλογή προέδρου των ΗΠΑ.

Ο Μπραντ Πιτ, τέλος αποκάλυψε ότι επικρίθηκε από τους Ανώνυμους Αλκοολικούς επειδή μίλησε δημόσια για την εμπειρία της συμμετοχής του σε συναντήσεις των ΑΑ τα τελευταία πέντε χρόνια. «Είπαν: “υπάρχει ανωνυμία” αλλά για μένα ήταν “Λοιπόν, ναι, αλλά αν θέλω [να μιλήσω]…”».

