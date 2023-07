Οι άνθρωποι στις φωτογραφίες του Prix Pictet 2023

Gauri Gill/ Courtesy the artist and James Cohan, New York

Γκόρι Γκιλ, «Σημειώσεις από την Ερημο». Το έργο της ινδής φωτογράφου τονίζει την πίστη της στη συνεργασία με την κοινότητα και μέσω αυτής, μέσω αυτού που αποκαλεί «ενεργητική ακρόαση». Για περισσότερες από δύο δεκαετίες η Γκόρι Γκιλ ασχολείται με περιθωριοποιημένες κοινότητες στην έρημο του δυτικού Ρατζαστάν και την τελευταία δεκαετία με αυτόχθονες καλλιτέχνες στη Μαχαράστρα