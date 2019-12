Χριστούγεννα με πυρκαγιές, διαδηλώσεις, τυφώνες και έναν… μαύρο Ιησού

Ποικιλοτρόπως γιορτάστηκαν τα Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο.

Ορισμένοι τα γιόρτασαν με κολύμπι και ανεπιθύμητες συναντήσεις με κήτη, άλλοι ερχόμενοι σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις και άλλοι βλέποντας τα σπίτια και τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από την οργή ενός τυφώνα ή μιας πυρκαγιάς.

Μια από τις πλέον πρωτότυπες (και με ανθρωπιστικό νόημα) εκδηλώσεις Χριστουγέννων έγινε πάντως στον Καθεδρικό του Παλέρμο, εκεί που οι αρχιεπισκοπικές αρχές της ιταλικής πόλης θέλησαν να τιμήσουν το κύμα των προσφύγων από την αφρικανική ήπειρο που έχει κατακλύσει εσχάτως την Σικελία.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κοράντο Λορεφίτσε έλαβε λοιπόν την πρωτοβουλία και στην φάτνη που στόλισε τον Καθεδρικό ναό δεν τοποθέτησε ένα λευκό, αλλά ένα μαύρο ομοίωμα του νεογέννητου Ιησού το οποίο έφτασε στην Ιταλία με ειδική παραγγελία από την μακρινή Τανζανία.

Ομοίως και η Παναγία ήταν και αυτή μαύρου χρώματος, ενώ ο Ιωσήφ απεικονίστηκε με ένα άγαλμα λευκού χρώματος.

Όπως είπε ο Λορεφίτσε, «επρόκειτο για μια πρωτοβουλία απολύτως αποδεκτή και από το ποίμνιο της πόλης, που βρισκόταν πάντα στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης των μεταναστών και των πιο αδύναμων ανθρώπων».

Οι μεγάλες πυρκαγιές – συνολικά 86 τον αριθμό σε όλη τη χώρα (!) – συνεχίζουν να καίνε με αμείωτη ένταση στην Αυστραλία προκαλώντας τεράστιες καταστροφές, ενώ μέχρι στιγμής έχουν γίνει στάχτη πάνω από πέντε εκατομμύρια εκτάρια γης.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι φωτιές μπορεί να συνεχίσουν να καίνε για μήνες, λόγω των καιρικών συνθηκών.

Στο μεταξύ ανησυχία εκφράζουν όλοι για τις αντοχές των πυροσβεστών, που επί ένα μήνα δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Οι Αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους εννέα άνθρωποι, ενώ έχουν καεί 873 κατοικίες και 2.048 άλλων ειδών κτίρια. Σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί ακόμη 353 κτίρια.

Ο αυστραλός πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον έχει δεχτεί μεγάλες επικρίσεις διότι ενώ η χώρα αντιμετωπίζει τεράστια καταστροφή, αυτός είχε πάει ολιγοήμερες διακοπές… στη Χαβάη!

Τουλάχιστον 20 νεκρούς έχει ήδη αφήσει πίσω του ο τυφώνας Φανφόν που χτύπησε τις κεντρικές Φιλιππίνες, παραμονή των Χριστουγέννων, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των Αρχών.

Την ίδια ώρα περισσότεροι από 58.000 άνθρωποι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τις εστίες τους προτού χτυπήσει η καταιγίδα, ενώ άλλοι 15.000 ξέμειναν σε λιμάνια, καθώς λόγω των θυελλωδών ανέμων πλοία και φέρι έμειναν δεμένα.

Ο τυφώνας χτύπησε τις ακτές ενώ κινείτο με ανέμους που έφταναν σε ταχύτητα τα 120 χλμ/ώρα και ριπές έως 150 χλμ/ώρα.

Η πορεία του Φανφόν ήταν παρόμοια με αυτή του τυφώνα Χαϊγιάν, του πιο καταστροφικού που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, αφήνοντας πίσω του πάνω από 6.000 νεκρούς, το 2013.

Κάθε χρόνο η χώρα πλήττεται από περίπου 20 τυφώνες, με τις καταιγίδες να είναι πολύ πιο ισχυρές και καταστροφικές τα τελευταία χρόνια.

Οι διαδηλώσεις δεν σταματάνε ούτε καν τις αργίες.

Τα καταστόλιστα για τις γιορτές εμπορικά κέντρα του Χονγκ Κονγκ κατέκλυσαν χιλιάδες αντικυβερνητικοί διαδηλωτές ακόμη και ανήμερα των Χριστουγέννων.

Κάνοντας χρήση χημικών και δακρυγόνων, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να διαλύσουν τις συγκεντρώσεις, την ώρα που τουρίστες και καταναλωτές έκανα βόλτα στα καταστήματα.

«Αναμένεται αντιπαράθεση, δεν έχει σημασία που είναι Χριστούγεννα», είπε ένας 28χρονος εργαζόμενος σε εστιατόριο, ο Τσαν, που μετείχε στη συγκέντρωση έξω από ένα εμπορικό κέντρο της συνοικίας Μονγκ Κοκ.

«Είμαι δυσαρεστημένος γιατί η κυβέρνηση ακόμη δεν ικανοποίησε κανένα από τα αιτήματά μας. Εξακολουθούμε να διαδηλώνουμε, παρ’ όλο που δεν έχουμε πολλές ελπίδες», εξήγησε.

Τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια έδειξαν εικόνες στις οποίες αστυνομικοί συλλαμβάνουν πολλούς ανθρώπους σε ένα εμπορικό κέντρο στη συνοικία Σα Τιν, αφού προηγουμένως τους ψέκασαν με σπρέι πιπεριού.

Καρχαρίας δάγκωσε έναν σέρφερ στα ανοιχτά της νότιας Καλιφόρνιας σε μία «πραγματικά τρομακτική» επίθεση, όπως αναφέρει η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ.

Ο 37χρονος Ανταμ Κουνς ήταν τυχερός και επέζησε της επίθεσης, ενώ στη συνέχεια διασώθηκε από την Ακτοφυλακή, σύμφωνα με τη New York Post.

Ο σέρφερ δέχτηκε δάγκωμα στο πόδι του από τον καρχαρία, ενώ ήταν πάνω στη σανίδα του κοντά στο νησί Σάντα Ρόζα.

Ένας φίλος του που βρισκόταν σε σκάφος κοντά στο σημείο, τού έβαλε μια αιμοστατική ταινία στο πόδι και κάλεσε βοήθεια.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ελικόπτερο και το ίδιο βράδυ βρισκόταν στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση.

Στο δραματικό βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Ακτοφυλακή, διακρίνεται ο άνδρας με ολόσωμη αδιάβροχη στολή να τον ανεβάζουν από το σκάφος στο ελικόπτερο.

«Αυτή ήταν πιθανότατα η καλύτερη κατάληξη μιας πραγματικά τρομακτικής κατάστασης» ανέφερε εκπρόσωπος της Ακτοφυλακής.

«Είμαστε όλοι χαρούμενοι που θα μπορεί να βρίσκεται δίπλα στην οικογένειά του για τις γιορτές».

Coast Guard helicopter crew from Air Station San Francisco FOB Mugu medevacs shark bite victim to saftey and transports him to Santa Barbara Airport where EMTs awaited. pic.twitter.com/zyDewiQWpU

— USCG Los Angeles (@USCGLosAngeles) December 22, 2019