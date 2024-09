Χεζμπολάχ: «Κήρυξη πολέμου» οι εκρήξεις σε συσκευές επικοινωνίας

Ο ηγέτης της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα δήλωσε την Πέμπτη πως οι εκρήξεις βομβητών και άλλων συσκευών επικοινωνίας της οργάνωσης τις τελευταίες δύο ημέρες στον Λίβανο αποτελεί μία «κήρυξη πολέμου» κατά της οργάνωσης.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τις πρωτοφανείς επιθέσεις της Τρίτης και της Τετάρτης ο Νασράλα έκανε λόγο για «σφαγές», λέγοντας ότι η οργάνωση βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα άνευ προηγουμένου πλήγμα. Οι επιθέσεις αυτές «αποτελούν μια δοκιμασία για εμάς», τόνισε.

Ωστόσο τόνισε πως αυτό το «μεγάλο πλήγμα» των επιθέσεων σε συσκευές επικοινωνίας δεν θα οδηγήσει στην πτώση της Χεζμπολάχ.

Ο επικεφαλής της οργάνωσης εκτίμησε ότι οι επιθέσεις είχαν στόχο να υπονομεύσουν τις υποδομές της Χεζμπολάχ και να δημιουργήσουν συνθήκες αμφισβήτησης της εξουσίας, προκαλώντας διχασμό. «Η υποδομή μας δεν κλονίστηκε. Παραμένει στιβαρή, ισχυρή, συνεκτική και δεν μπορεί να κλονιστεί από μια τέτοια επίθεση. Αντιθέτως, μας έκανε να είμαι πιο αποφασισμένοι και πιο ανυποχώρητοι» είπε.

Το Ισραήλ παραβίασε «κόκκινες γραμμές» με τις επιθέσεις αυτές, τόνισε ο Νασράλα.

Σε άλλο σημείο, ανέφερε ότι «το Ισραήλ έχει τεχνολογικό πλεονέκτημα, καθώς υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και άλλες τεχνολογικές υπερδυνάμεις». Ωστόσο, τόνισε πως «δεν μπορούμε να λυγίσουμε από αυτό το χτύπημα, όσο μεγάλο ή ισχυρό κι αν είναι. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω πιστά και με σιγουριά, ότι αυτό το σκληρό, πρωτοφανές χτύπημα δεν μας γονάτισε – και δεν θα μας γονατίσει».

Ισραηλινά μαχητικά πάνω από τη Βηρυτό και βομβαρδισμοί στον Νότο

Σημειώνεται ότι καθώς η ομιλία του Νασράλα ήταν σε εξέλιξη πληροφορίες θέλουν ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη να σπάνε το φράγμα του ήχου πάνω από τη Βηρυτό, με αποτέλεσμα την πρόκληση υπερηχητικών κρότων. Ο θόρυβος από τα μαχητικά έβγαλε πολλούς κατοίκους της πόλης στους δρόμους για να δουν τι συμβαίνει.

Σειρά ισραηλινών αεροπορικών βομβαρδισμών πραγματοποιήθηκαν επίσης σε διάφορες περιοχές του νότιου Λιβάνου κατά την έναρξη της ομιλίας του Νασράλα. «Για δεκαετίες, η Χεζμπολάχ έχει οπλίσει τα σπίτια των πολιτών, έχει σκάψει σήραγγες κάτω από αυτά και έχει χρησιμοποιήσει τους πολίτες ως ανθρώπινες ασπίδες», ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

⚡️BREAKING:

The Israeli forces declare the start of a military operation on southern Lebanon, with squadrons of israeli F-35 warplanes heading north to Lebanon now. A number of airstrikes have been recorded in southern Lebanon at this time.

pic.twitter.com/TQ4FW422iw

— 🔻 Ahmed M. Fahmy 🍉 (@ahfahmy85) September 19, 2024