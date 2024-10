Ωκεανογραφικό της Νέας Ζηλανδίας βυθίστηκε στα νησιά Σαμόα – σώοι οι επιβαίνοντες

Ωκεανογραφικό σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού της Νέας Ζηλανδίας βυθίστηκε στα ανοικτά των νήσων Σαμόα αφότου προσέκρουσε σε ύφαλο και ενώ εκτελούσε αποστολή έρευνας στην περιοχή.

Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας ανακοίνωσαν ότι οι 75 επιβαίνοντες στο πλοίο HMNZS Manawanui το εγκατέλειψαν με σωστικές λέμβους» ή περισυνελέγησαν από παραπλέοντα σκάφη και είναι όλοι σώοι.

Βίντεο που μεταδόθηκαν από τοπικά ΜΜΕ δείχνουν πυκνό καπνό να αναδίδεται από το πλοίο καθώς βυθίζεται.

Τα ακριβή αίτια του ναυαγίου δεν είναι ακόμη σαφή και διενεργείται έρευνα.

■ New Zealand Navy Ship HMNZS Manawanui Sinks After Running Aground Near Samoa.

The HMNZS Manawanui, a New Zealand Navy vessel, sank this morning after running aground on a reef near the southern coast of Upolu, Samoa, last night and catching fire. #Oceania pic.twitter.com/LOk91fJz06

