Ο Τραμπ ξανά στο Μπάτλερ, σε ένα σόου παρέα με τον Ελον Μασκ

Στο σημείο όπου συνέβη η απόπειρα δολοφονίας του τον περασμένο Ιούλιο βρέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπό δρακόντεια, βέβαια, μέτρα ασφαλείας, με πλήθος υποστηρικτών του στις κερκίδες και έναν από τους πιο ένθερμους οπαδούς του μαζί του στη σκηνή.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών επέστρεψε στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια για να υποσχεθεί στους υποστηρικτές του τη νίκη στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Η νέα συγκέντρωση στον ίδιο χώρο είχε, φυσικά, τα χαρακτηριστικά ενός σόου.

Καθώς ο Τραμπ έβγαινε στη σκηνή, γράφει ο Guardian, ένα βίντεο αντιπαρέβαλε μια εικόνα του Τζορτζ Ουάσινγκτον να διασχίζει τον ποταμό Ντέλαγουερ με τη φωτογραφία του Τραμπ με υψωμένη τη γροθιά. Μια φωνή βροντοφώναξε: «Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να σταματήσει. Αυτός ο άνδρας δεν μπορεί να ηττηθεί».

Το πλήθος φώναζε με ενθουσιασμό, κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Fight! Fight! Fight!»

«Για 15 δευτερόλεπτα ο χρόνος σταμάτησε. Αυτό το μοχθηρό τέρας εξαπέλυσε το κακό… δεν πέτυχε τον στόχο του» είπε οχυρωμένος πίσω από αλεξίσφαιρο τζάμι ο Τραμπ, σε μια από τις πολλές αναφορές που έκανε στην απόπειρά κατά της ζωής του, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός πολίτη και τον τραυματισμό άλλων δύο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στους πολιτικούς του αντιπάλους, κατηγορώντας τους ότι τον «συκοφάντησαν» και προσπάθησαν να παρέμβουν στις εκλογές και «ποιος ξέρει, ίσως και να προσπάθησαν να με σκοτώσουν».

Στις 18:11, την ακριβή ώρα που δέχτηκε τα πυρά στις 13 Ιουλίου, ο Τραμπ ζήτησε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή. Με τη λήξη της, μια καμπάνα χτύπησε τέσσερις φορές, μία για κάθε ένα από τα τέσσερα θύματα, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ… Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής της όπερας Κρίστοφερ Μάτσιο έψαλε το Ave Maria.

Παρόντες ήταν ο υποψήφιος αντιπρόεδρος του Τραμπ, Τζέι Ντι Βανς, καθώς και ο γιος του Ερικ Τραμπ και η νύφη του Λάρα Τραμπ.

Την παράσταση όμως έκλεψε ο δισεκατομμυριούχος Ελον Μασκ, τον οποίο ο Τραμπ προσκάλεσε στη σκηνή. Εκείνος δεν ανέβηκε απλώς, αλλά άρχισε να χοροπηδάει για να δείξει την ενθουσιώδη υποστήριξή του στον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο.

«Αυτές είναι οι πιο σημαντικές εκλογές της ζωής μας» είπε στους συγκεντρωμένους ο μεγιστάνας της τεχνολογίας και τους προέτρεψε να ψηφίσουν τον Τραμπ.

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών έκλεισε την ομιλία του επίσης με σόου: χορεύοντας στον ρυθμό του «YMCA» των Village People.

President Trump just finished his speech at his rally in Butler, Pennsylvania, and danced to the “YMCA” song! #TrumpRally #ButlerPA pic.twitter.com/mbUwe0Vu8K

— America First Texan #MAGA (@AmericaFirstTxn) October 5, 2024