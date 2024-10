Ο κυκλώνας Ελίν και οι θεωρίες συνωμοσίας

Ο φονικός κυκλώνας Ελίν που σάρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες την περασμένη εβδομάδα ήταν ο χειρότερος μετά την Κατρίνα. Εγινε αιτία να χάσουν τη ζωή τους περισσότεροι από 200 άνθρωποι ενώ εκατοντάδες άλλοι παραμένουν αγνοούμενοι. Η καταιγίδα έπληξε με ανέμους έως και 200 χλμ. τις ακτές της Φλόριντα πριν από μία εβδομάδα και συνέχισε την καταστροφική της πορεία στις νοτιοανατολικές Πολιτείες.

Ανάλογες του μεγέθους της καταστροφής είναι, ως φαίνεται, και οι θεωρίες συνωμοσίας που διακινούνται στα κοινωνικά δίκτυα και περιλαμβάνουν σενάρια για… δυνατή φαντασία.

Οπως μεταδίδει το Reuters, μέσω διαδικτύου διακινούνται μια σειρά από fake news σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκαν τα κονδύλια για τις καταστροφές, ενώ υπάρχουν και κάποιοι που υποστηρίζουν πως οι αξιωματούχοι ελέγχουν τον καιρό…

Μία από τις πιο τραβηγμένες φήμες είναι ότι ο κυκλώνας ήταν μια τεχνητή καταιγίδα που κατασκευάστηκε για να επιτρέψει σε εταιρείες να εξορύξουν περιφερειακά κοιτάσματα λιθίου! Αλλες θεωρίες κατηγορούν τη διοίκηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν ότι χρησιμοποιεί ομοσπονδιακά κονδύλια για καταστροφές, για να βοηθήσει μετανάστες που βρίσκονται παράνομα στη χώρα…

Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν έγραψε στο X: «Ναι, μπορούν να ελέγχουν τον καιρό. Είναι γελοίο για οποιονδήποτε να λέει ψέματα και να λέει ότι δεν μπορεί να γίνει»…

Yes they can control the weather.

It’s ridiculous for anyone to lie and say it can’t be done.

— Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) October 4, 2024