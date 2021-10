Βρετανία: Τι ρόλο έπαιξε στη δολοφονία του βουλευτή η σχέση του με το Κατάρ;

Στις στενές σχέσεις του δολοφονημένου βρετανού βουλευτή Ντέιβιντ Αμες με το Κατάρ, έχει στρέψει τις έρευνές της η αστυνομία.

Ο βουλευτής των Τόρις, που δολοφονήθηκε με μαχαίρι από τον 25χρονο Αλι Χάρμπι Αλι, μέσα σε εκκλησία του Εσεξ, την Παρασκευή, ήταν πρόεδρος της επιτροπής της βρετανικής βουλής για το Κατάρ, με μέλη από όλα τα κόμματα. Οχι μόνο επισκεπτόταν συχνά την αραβική χώρα, αλλά διατηρούσε πολύ καλή σχέση με τον εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι.

Μόλις δύο μέρες πριν τη δολοφονία του είχε επιστρέψει από την τελευταία του επίσκεψη στο Κατάρ, όπου περιηγήθηκε σε γήπεδα του Μουντιάλ του 2022 και συνάντησε και τον εμίρη.

Η δολοφονία του έχει κριθεί τρομοκρατική ενέργεια από τη βρετανική αστυνομία.

Ο συλληφθείς είναι γιος ενός πρώην συμβούλου του πρωθυπουργού στη Σομαλία. Το Κατάρ στηρίζει τον σημερινό πρόεδρο της Σομαλίας.

Ο πατέρας του Αλι, Χάρμπι Αλ Κουλάνε, που ζει στο βόρειο Λονδίνο δήλωσε ότι είναι σοκαρισμένος και ότι δεν περίμενε ποτέ να συμβεί κάτι τέτοιο.

Παλιός φίλος του συλληφθέντα είπε στους δημοσιογράφους ότι ο Αλι «ριζοσπαστικοποιήθηκε παρακολουθώντας βίντεο στο Ιντερνετ του κήρυκα μίσους Αντζεμ Τσουντάρι».

Η επιτροπή της βρετανικής βουλής για το Κατάρ έχει στόχο να διατηρήσει τις καλές σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες. Ο Αμες επισκέφθηκε το Κατάρ το 2018 και το 2020 σε ταξίδια που χρηματοδοτήθηκαν από το υπουργείο Εξωτερικών της αραβικής χώρας, συνολικού κόστους 8.700 λιρών. Τον Ιούλιο ταξίδεψε στο φεστιβάλ ιπποδρομιών στο Γκούντγουντ, το μεγαλύτερο του είδους του στην Ευρώπη, με χρήματα χορηγών από το Κατάρ.

Το 2019, ο Αμες είχε προσκαλέσει τον τότε πρεσβευτή του Κατάρ στη Βρετανία, Γιούσεφ Αλ-Χάτερ, στο Σάουθεντ, έδρα του βουλευτή. Τον περασμένο Μάρτιο , συζήτησε μαζί του το ενδεχόμενο επένδυσης του Κατάρ στη μαρίνα κόστους 60 εκατ. λιρών που σχεδιάζεται για το παραθαλάσσιο θέρετρο στο Εσεξ.

Η αστυνομία εξετάζει κατά πόσο οι σχέσεις του βουλευτή με το βασίλειο του Κόλπου έπαιξε ρόλο στη δολοφονία του από τον Αλι, ο οποίος συνελήφθη μέσα στην εκκλησία και ανακρίνεται στο Λονδίνο.

Η οικογένεια του Αλι, ο οποίος γεννήθηκε στη Βρετανία, ήταν δραστήρια στην πολιτική σκηνή της Σομαλίας. Ο πατέρας του ήταν σύμβουλος του Ομαρ Σαρμάρκε, πρωθυπουργού της χώρας έως το 2017, όταν έχασε τις εκλογές. Στη διάρκεια της θητείας του, η Σομαλία άρχισε να προσεγγίζει το Κατάρ για να εξασφαλίσει επενδύσεις.

Οταν έχασε την εξουσία, αυτοεξορίστηκε στην Κένυα και δεν είναι δημοφιλής στη χώρα του.

I am shocked and devastated to hear the news of the passing of my dear friend Sir @amessd_southend. He was a great man and well respected in the #UK & #Qatar. My prayers are with his family and loved ones.@QatarAPPG @QatarEmb_London pic.twitter.com/J1QI9wvKoF

— يوسف بن علي الخاطر (@yousefaalkhater) October 15, 2021