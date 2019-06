Βρετανία: ένας «Σιδηρούς Σταυρός» κρέμεται στα μανταλάκια

Θόρυβο προκαλεί στη Βρετανία η κυκλοφορία ενός νέου εξειδικευμένου περιοδικού, επειδή το αντικείμενό του είναι η γερμανική στρατιωτική ιστορία της περιόδου 1914-1945. Το λογότυπό του είναι χαρακτηριστικό: τιτλοφορείται Iron Cross, «Σιδηρούς Σταυρός», δηλαδή έχει το όνομα του διαχρονικού συμβόλου του γερμανικού μιλιταρισμού.

Η έκδοση θα είναι τριμηνιαία και θα πραγματεύεται κάθε φορά συγκεκριμένα θέματα γερμανικής στρατιωτικής ιστορίας από την εποχή των δύο Παγκοσμίων Πολέμων του 20ού αιώνα. Φιλοδοξία του εκδότη Αντι Σόντερς είναι η παρουσίαση όλων των θεμάτων από τη γερμανική οπτική γωνία – δηλαδή από την οπτική γωνία του ηττημένου. Ο Σόντερς, που στο παρελθόν υπήρξε επιμελητής του περιοδικού Britain at War, υποσχέθηκε ότι τα κείμενα του Iron Cross δεν θα είναι τέτοια που θα ελκύσουν τους «δυσάρεστους χαρακτήρες» αλλά, αντιθέτως, πολύ ισορροπημένα.

Το δήλωσε αυτό επειδή οι ενστάσεις που έχουν εγερθεί για την κυκλοφορία του νέου εντύπου αφορούν τους… αναγνώστες του. Ποιος θα αγοράσει και θα διαβάσει ένα περιοδικό σαν αυτό; Ασφαλώς κάποιος νεοναζιστής λένε οι επικριτές, ορισμένοι εκ των οποίων είναι ιστορικοί γράφουν οι λονδρέζικοι Times.

Ο Γκάι Ουόλτερς, ιστορικός στρατιωτικών θεμάτων, δήλωσε απερίφραστα: «Γλείφοντας τη γερμανική στρατιωτική μηχανή με γυαλιστερά, συναρπαστικά περιοδικά, καταλήγεις να βουτάς στην πολιτική και στη γενοκτονία. Οι συντάκτες πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί ώστε να μην αποκτήσουν αναγνώστες που τους θέλγει για λάθος λόγους ο γερμανικός στρατός…»

Στις ΗΠΑ υπάρχει πάντως προηγούμενο πολιτικά σεσημασμένων εκδόσεων που έριξαν το βάρος στην «οπτική γωνία του γερμανικού στρατού». Εκδότες και αναγνώστες ήταν, φυσικά, νεοναζιστές. Ωστόσο και η Βρετανία είχε τις απροκάλυπτα νεοναζιστικές εκδόσεις της, διάφορα περιθωριακά έντυπα με θεματική περί Αρίων και λευκής υπεροχής, περί αντίστασης στην κατεχόμενη από τους σιωνιστές κυβέρνηση κ.λπ., με γνωστότερο εκείνο της νεοναζιστικής γκρούπας Combat 18.

Υπάρχει πάντα και το (μάλλον νοσηρό) ενδιαφέρον αρκετών γύρω από το ενδυματολογικό στυλ των αντιπάλων στρατών του Β’ΠΠ, που, από αισθητική άποψη υποτίθεται, κατατάσσει τις γερμανικές στολές, ιδίως των Ες Ες, πολλές βαθμίδες πάνω από εκείνες των αγγλικών ή αμερικανικών στρατευμάτων.

Οι κριτικές για την ύλη του Iron Cross επικεντρώνονται στο ότι δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός μεταξύ της Βέρμαχτ ή της Λουφτβάφε ή του Πολεμικού Ναυτικού και των μεραρχιών των Βάφεν Ες Ες ως προς τα διαπραχθέντα εγκλήματα πολέμου: συνολικώς οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις φέρουν την ευθύνη ως επιτιθέμενα και κατοχικά στρατεύματα, ομάδες φρούρησης στρατοπέδων συγκέντρωσης, εκτελέσεων, κ.ά.

Κατόπιν των προειδοποιητικών βολών που δέχθηκε, ο 64χρονος Σάντερς διευκρίνισε τα ακόλουθα: «Εχουμε καταστήσει σαφές στο περιοδικό μας ποιο είναι το μήνυμα. Δεν πρόκειται να υμνήσουμε τον γερμανικό στρατό. Οποιος πιστεύει ότι πρόκειται για κάτι τέτοιο, θα απογοητευθεί».

Το Iron Cross εκτός από τη Βρετανία θα κυκλοφορήσει και στην Ολλανδία και στο Βέλγιο. Προς στο παρόν το περιοδικό «ψήνει» στα σόσιαλ μίντια τους δυνητικούς αναγνώστες του με αναρτήσεις σαν την παρακάτω: στο φιλμάκι εποχής Α’ΠΠ ο γερμανός πεζικάριος δείχνει πώς πρέπει να εκσφενδονίζονται οι χειροβομβίδες.

'How to throw a Stielhandgranate while standing'. Clip taken from a German Army training film, produced in summer 1918, filming with stormtroopers of Sturmbataillon 15 (Bavarian)#ww1 #history #ironcrossmag pic.twitter.com/nR4JJuHGB1

— Iron Cross Magazine (@IronCrossMag) April 5, 2019