Βαλτική: Κόπηκε υποθαλάσσιο καλώδιο – Σαμποτάζ βλέπουν Γερμανία και Φινλανδία

Η Γερμανία και η Φινλανδία δήλωσαν «βαθιά ανησυχία» μετά τη ρήξη ενός υποθαλάσσιου καλωδίου που συνδέει τις χώρες.

Η ρήξη του τηλεπικοινωνιακού καλωδίου μήκους 1.170 χιλιομέτρων, τα αίτια της οποίας ερευνώνται, έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης με τη Ρωσία.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους: «Η ευρωπαϊκή μας ασφάλεια δεν απειλείται μόνο από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, αλλά και από τον υβριδικό πόλεμο κακόβουλων φορέων».

Το υποθαλάσσιο καλώδιο τηλεπικοινωνιών που συνδέει τις δύο χώρες κόπηκε, χωρίς να έχει διευκρινιστεί προς το παρόν το πώς, ανακοίνωσε η φινλανδική τεχνολογική εταιρεία Cinia.

«Διαπιστώθηκε βλάβη στο υποθαλάσσιο καλώδιο (οπτικής ίνας) Cinia C-Lion 1, που συνδέει τη Φινλανδία με τη Γερμανία, στις 18 Νοεμβρίου. Λόγω της βλάβης αυτής, διακόπηκαν οι υπηρεσίες που παρέχονταν μέσω του καλωδίου» ανέφερε η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Two undersea internet cable has been disrupted today. The C-LION1 (Blue line on the map) connecting Germany and Finland, and another one (green line) between Lithuania and Sweden.

It does not take much imagination to know what’s going on here. pic.twitter.com/lCmP1F4xbA

