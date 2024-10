Τζόρτζια: Με F-18 γιόρτασε τα 100ά του γενέθλια ο Τζίμι Κάρτερ

Ο Τζίμι Κάρτερ γιόρτασε την Τρίτη τα 100ά του γενέθλια -ο πρώτος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ που έφτασε σε αυτή την ηλικία.

Ο Δημοκρατικός 39ος πρόεδρος των ΗΠΑ πέρασε τα γενέθλιά του στο σπίτι που ο ίδιος και η εκλιπούσα σύζυγός του Ρόζαλιν είχαν χτίσει στο Πλέινς της Τζόρτζια, τη δεκαετία του 1960. Οι εορτασμοί περιλάμβαναν γεύμα με την ευρύτερη οικογένεια.

«Είναι η νότια Τζόρτζια, οπότε, ξέρετε, φάγαμε τηγανητό κοτόπουλο και σάντουιτς με ψητό τυρί, και στη συνέχεια είχαμε ζωηρές οικογενειακές συζητήσεις», δήλωσε στη συνέχεια ο Τζος Κάρτερ, εγγονός του πρώην προέδρου.

Ο Κάρτερ παρακολούθησε την υπέρπτηση τεσσάρων F-18 του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού -προς τιμήν της θητείας του στο Σώμα- και αεροσκαφών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τα οποία διέσχισαν τους αιθέρες πάνω από το Πλέινς στο πλαίσιο των εορτασμών της πόλης για τα γενέθλια του διάσημου τέκνου της.

Συγγενείς και φίλοι του Κάρτερ τον έβγαλαν στον κήπο του σπιτιού για να δει τα αεροπλάνα, όπως φαίνεται σε αποκλειστικό βίντεο του CBS, το οποίο όμως προκάλεσε αντιδράσεις για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο πρώην πρόεδρος. Πολλοί επέκριναν το κανάλι που έσπευσε να δημοσιοποιήσει πλάνα στα οποία ο Κάρτερ δεν φαίνεται να έχει επαφή με το περιβάλλον.

Former President Jimmy Carter celebrated his 100th birthday surrounded by family and friends in his backyard in Plains, Georgia. CBS News was there as he was wheeled outside, beneath the shade of his trees, to witness a military flyover with four fighter jets. pic.twitter.com/FKKd6XrHL6

— CBS News (@CBSNews) October 1, 2024