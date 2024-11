Τουσκ κατά Σολτς για τη «διπλωματία των τηλεφωνημάτων»

Κανένα τηλεφώνημα δεν μπορεί να σταματήσει τη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία, δήλωσε την Κυριακή ο πολωνός πρωθυπουργός, δύο ημέρες μετά το αμφιλεγόμενο τηλεφώνημα του γερμανού καγκελαρίου Ολαφ Σολτς στον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Κανείς δεν θα σταματήσει τον Πούτιν με τηλεφωνήματα» έγραψε ο Ντόναλντ Τουσκ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

No-one will stop Putin with phone calls. The attack last night, one of the biggest in this war, has proved that telephone diplomacy cannot replace real support from the whole West for Ukraine. The next weeks will be decisive, not only for the war itself, but also for our future.

— Donald Tusk (@donaldtusk) November 17, 2024