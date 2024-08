Τον Τιμ Γουόλζ επέλεξε για υποψήφιο αντιπρόεδρο η Χάρις

Η Κάμαλα Χάρις επέλεξε τον Τιμ Γουόλζ ως τον υποψήφιο αντιπρόεδρό της στο ψηφοδέλτιο των Δημοκρατικών.

Τα αμερικανικά ΜΜΕ ανακοίνωσαν την επιλογή το πρωί της Τρίτης, λίγες ώρες πριν την ομιλία της Χάρις στη Φιλαδέλφεια, όπου θα τον παρουσιάσει και επίσημα.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, πρώην καθηγητής γυμνασίου και προπονητής ποδοσφαίρου, κέρδισε την προσοχή των Δημοκρατικών με το φιλικό του στιλ και την ικανότητά του να επικρίνει τον Ντόναλντ Τραμπ χωρίς να ακούγεται πολύ επιθετικός.

Διαθέτει χιούμορ, το οποίο προβάλει και στις αναρτήσεις του στα social media, ενώ έχει υπηρετήσει επί 20 χρόνια στην εθνοφυλακή, κάτι που τον κάνει συμπαθή στους συντηρητικούς ψηφοφόρους. Επιπλέον, είναι από τις μεσοδυτικές πολιτείες, στοιχείο που θα αρέσει στους ψηφοφόρους από αυτή την περιοχή, οι οποίοι συχνά δεν βλέπουν με καλό μάτι όσους κατάγονται από την Καλιφόρνια, όπως η Χάρις.

