Το θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 2022

Το καλοκαίρι του 2022 ήταν το πιο καυτό που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γηραιά Ηπειρο, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η ευρωπαϊκή υπηρεσία παρατήρησης του κλίματος Copernicus.

Η μέση θερμοκρασία στην Ευρώπη ήταν η υψηλότερη που έχει καταγραφεί συνολικά για τη θερινή περίοδο –από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο– όσο και για τον μήνα Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η υπηρεσία.

Latest from the #CopernicusClimate: 🌡️ We have just experienced the warmest August and summer (June-August) on record in Europe and the joint third warmest August on record globally.

Ο υδράργυρος ξεπέρασε τις υψηλότερες τιμές του καλοκαιριού του 2021 κατά 0,4 βαθμούς Κελσίου. Ο μήνας Αύγουστος ήταν κατά 0,8 βαθμούς Κελσίου θερμότερος από τον ίδιο μήνα το 2018.

Επιπλέον, ο φετινός Αύγουστος ήταν γενικά «πολύ ξηρότερος από το συνηθισμένο σε μεγάλο μέρος της δυτικής και της ανατολικής Ευρώπης» αλλά και «περισσότερο υγρός από το συνηθισμένο στο μεγαλύτερο μέρος της Σκανδιναβίας και σε μέρη της νότιας και νοτιοανατολικής Ευρώπης», προσέθεσε ο επιστημονικός φορέας της ΕΕ.

August #Hydrological highlights from #CopernicusClimate Change Service:

💧 August 2022 was generally drier than average in much of western & parts of eastern Europe

💧 Wetter-than average over most of Scandinavia & parts of southern/southeastern Europe

«Η έντονη ακολουθία περιόδων καύσωνα σε όλη την Ευρώπη σε συνδυασμό με ασυνήθιστα ξηρές συνθήκες, οδήγησαν σε ένα καλοκαίρι των άκρων, κατά το οποίο σημειώθηκαν ρεκόρ όσον αφορά τη θερμοκρασία, την ξηρασία τις πυρκαγιές» σε πολλές περιοχές της ηπείρου, δήλωσε η υψηλόβαθμη επιστήμονας της υπηρεσίας Φρέγια Βάμποργκ, επισημαίνοντας ότι το προηγούμενο καλοκαιρινό ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας για το ευρωπαϊκό καλοκαίρι είχε καταγραφεί μόλις το 2021.

Παγκοσμίως, ο Αύγουστος του 2022, με μέση θερμοκρασία κατά 0,3 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη από τον μέσο όρο του μήνα τα έτη 1991-2020, ήταν ο τρίτος θερμότερος Αύγουστος που έχει καταγραφεί ποτέ.

Γενικότερα, τα τελευταία επτά χρόνια ήταν τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί από την έναρξη τήρησης δεδομένων για το κλίμα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η υπηρεσία Copernicus τον Ιανουάριο.

Europe just had its hottest August and hottest summer on record, per @CopernicusECMWF Copernicus #ClimateChange

Globally, it was joint 3rd warmest August on record.

WMO uses data from #Copernicus and other partners for its #StateOfClimate reports.

👉https://t.co/NP3JcDgLaH pic.twitter.com/7P6RHOP2uf — World Meteorological Organization (@WMO) September 8, 2022

