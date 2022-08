«Αν με δείτε, κλάψτε»: Η ξηρασία αποκάλυψε «πέτρα πείνας» του 1616 στον ποταμό Ελβα

«Πέτρες πείνας» αιώνων έφερε στο φως η πτώση των υδάτων του ποταμού Ελβα. Μια πέτρα που είναι πλέον ορατή στο Ντέτσιν, την πόλη της Τσεχικής Δημοκρατίας από όπου ο ποταμός περνάει στον «διάβα» του για τη Γερμανία, είναι σκαλισμένη με μια προειδοποίηση από το 1616 που λέει: «Αν με δείτε, κλάψτε».

Οι πέτρες, οι οποίες είναι ενσωματωμένες στις όχθες για να σηματοδοτούν τη στάθμη του νερού κατά τη διάρκεια λιμών, αποκαλύφθηκαν καθώς η ξηρασία συνεχίζει να πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης.

Αλλες «πέτρες πείνας», οι οποίες αποτέλεσαν κοινό ορόσημο σε γερμανικούς οικισμούς από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα, ήταν χαραγμένες με παρόμοιες, μακάβριες προειδοποιήσεις, έγραψε η Telegraph.

Hunger Stone

The recent droughts in Europe made visible the Hunger Stones in some Czech & German rivers. These stones mark desperately low river levels that would forecast famines.

This one, in the Elbe river, is from 1616 & says: "If you see me, cry". pic.twitter.com/IDQ5mY4yV8

— A Beautiful Culture (@ABeautifulCult1) August 15, 2022