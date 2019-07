To Netflix σβήνει από τις σειρές του τα… τσιγάρα

Σε περισσότερες από 262 σκηνές της σειράς «Stranger Things» του Netflix οι ηθοποιοί άναψαν τσιγάρο. Αυτό στη δεύτερη σεζόν. Αν προσθέσει κάποιος και τις… γόπες από τον πρώτο κύκλο, ο αριθμός φτάνει τα 443. Δηλαδή κάτι περισσότερα από 22 πακέτα.

Το δράμα επιστημονικής φαντασίας είναι μία από τις σειρές που επικρίθηκε και προκάλεσε αντιδράσεις για την «ποιότητα» και την πολιτική ορθότητα στις παραγωγές της συνδρομητικής τηλεοπτικής πλατφόρμας. Και αυτό για το τσιγάρο που ανάβουν οι ηθοποιοί, σε μία εποχή που το τσιγάρο ήταν τρόπος ζωής και ελάχιστοι γνώριζαν για τις βλαβερές του συνέπειες.

Σε έρευνα που έγινε, καταγράφηκε ότι το Netflix προβάλει πολλές περισσότερες σκηνές τσιγάρου, από αυτές που υπάρχουν σε σειρές ή ταινίες της «παραδοσιακής» τηλεόρασης, όπως αναφέρουν οι Times του Λονδίνου.

Οι «απαγορευμένες» σειρές

Οι αριθμοί από την έρευνα, δείχνουν ότι το τσιγάρο «γιορτάστηκε» σε αρκετές από τις σειρές του, με υπερβολικό τρόπο. Για παράδειγμα, στην κωμωδία «Unbreakable Kimmy Schmidt», υπήρξαν 292 σκηνές καπνού. Νέφος νικοτίνης κάλυψε και το «Orange is the New Black», αφού οι ηθοποιοί άναψαν 233 τσιγάρα.

Η έρευνα έγινε από την αμερικανική αντικαπνιστική οργάνωση «Truth Initiative», η οποία πρώτη ανέδειξε το «πρόβλημα» του τσιγάρου στις σειρές του Netflix. Μάλιστα, όπως σχολιάζουν στελέχη του, το πρόβλημα επιδεινώνεται κάθε χρόνο. «Τα περιστατικά καπνίσματος στο πολιτικό θρίλερ “House of Cards” την πρώτη σεζόν ήταν 41 και τη δεύτερη 54».

Τα μέτρα του Netflix

Το Netflix, μη θέλοντας να δημιουργήσει συγκρούσεις και αναζητώντας λύση το πρόβλημα του τσιγάρου, δήλωσε ότι από τώρα και στο εξής, όλες οι νέες σειρές και ταινίες που θα εγκρίνει και θα ανήκουν στις κατηγορίες από «κατάλληλο από 14 ετών και κάτω», θα αποκλείουν τη χρήση συμβατικού ή ηλεκτρονικού τσιγάρου «εκτός αν πρόκειται για λόγους ιστορικής ακρίβειας».

Επιπλέον, σειρές και ταινίες που απευθύνονται σε μεγαλύτερες ηλικίες, θα είναι… άκαπνες «εκτός αν είναι απαραίτητο για το δημιουργικό όραμα του καλλιτέχνη ή αν είναι καθοριστικό για τον συγκεκριμένο χαρακτήρα, δηλαδή περιλαμβάνει ιστορικά ή πολιτιστικά στοιχεία».

«Το Netflix υποστηρίζει σθεναρά την καλλιτεχνική έκφραση» δήλωσε εκπρόσωπός του στο Variety. «Αναγνωρίζουμε όμως ότι το κάπνισμα είναι βλαβερό και όταν απεικονίζεται με θετικό τρόπο στην οθόνη, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τους νέους», συμπλήρωσε.

Μία ακόμη κίνηση κατά του τσιγάρου που θα κάνει το Netflix, είναι να περιλαμβάνονται στοιχεία για το κάπνισμα στις πληροφορίες καταλληλόλητας του κάθε προγράμματος. Δηλαδή όταν ξεκινά η ταινία και εμφανίζονται οι τίτλοι «βία», «σεξ», «τρόμος», θα προστεθεί και η λέξη «κάπνισμα».