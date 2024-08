Το Ισραήλ δείχνει τα δόντια του στο Ιράν

Μετά την επίθεση της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου 2023, το Ισραήλ διεξάγει δύο πολέμους. Ο ένας είναι ο τοπικός πόλεμος εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, που είναι μια μικρή γωνιά της Μέσης Ανατολής. Ο δεύτερος πόλεμος αφορά την ευρύτερη περιοχή, περιλαμβάνει πολλαπλά μέτωπα και με ποικίλες εντάσεις.

Διαφορετικές ομάδες και οντότητες έχουν ενταχθεί στον πόλεμο, γράφουν οι Times του Λονδίνου, εκτοξεύοντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του Ισραήλ, σε ορισμένες περιπτώσεις καθημερινά. Αυτές περιλαμβάνουν τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, τις σιιτικές πολιτοφυλακές στη Συρία και το Ιράκ, τους Χούθι στην Υεμένη και, φυσικά, το Ιράν.

Αυτό που έχουν κοινό όλοι αυτοί οι πύραυλοι και τα drones είναι ότι σχεδιάζονται –και στις περισσότερες περιπτώσεις κατασκευάζονται– από το Ιράν και εκτοξεύονται από το Ιράν ή τους πληρεξουσίους του, ως μέρος μιας μακροπρόθεσμης ιρανικής στρατηγικής που έχει στόχο να περικυκλωθεί το εβραϊκό κράτος από έναν «κύκλο φωτιάς».

Πριν από δύο εβδομάδες, όταν ένα drone μεγάλης εμβέλειας των Χούθι χτύπησε το Τελ Αβίβ –ύστερα από κυκλική διαδρομή πάνω από τη Μεσόγειο– και σκότωσε ένα άτομο, θεωρήθηκε ότι ο κύκλος είχε ολοκληρωθεί. «Τώρα είμαστε περικυκλωμένοι από απειλές 360 μοιρών», είπε ένας βετεράνος διοικητής στο Σώμα Αεράμυνας του Ισραήλ.

Μετά το χτύπημα των Χούθι, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει μια σειρά από επιχειρήσεις για να σπάσει την ιρανική «πολιορκία». Μια αεροπορική επιδρομή μακράς εμβέλειας πριν από δέκα ημέρες προκάλεσε μεγάλη καταστροφή στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης, το σημείο επικοινωνίας των Χούθι με τον έξω κόσμο. Το βράδυ της Τρίτης 30 Ιουλίου, δύο υψηλόβαθμα στελέχη των αντιπάλων του Ισραήλ σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιδρομές σε δύο πρωτεύουσες· ο στρατιωτικός αρχηγός της Χεζμπολάχ, Φουάντ Σουκρ, σκοτώθηκε στη Βηρυτό και επτά ώρες αργότερα και 1.400 χιλιόμετρα μακριά, στην Τεχεράνη, δολοφονήθηκε ο επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια.

Η τοποθεσία της δολοφονίας του Χανίγια (για την οποία το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει επίσημα την ευθύνη), είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, σύμφωνα με τους Times του Λονδίνου. Ο Χανίγια βρισκόταν σε έναν ξενώνα του ιρανικού καθεστώτος, στην Τεχεράνη, λίγες ώρες αφότου είχε παραστεί στην ορκωμοσία του νέου προέδρου του Ιράν.

Την Πέμπτη, δημοσιογράφος – συνεργάτης των New York Times δημοσίευσε φωτογραφία του κτιρίου, η ανατολική πλευρά του οποίου φαίνεται κατεστραμμένη και καλυμμένη με πράσινμο ύφασμα.

