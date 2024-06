Το «Disfrutar» της Βαρκελώνης κορυφαίο εστιατόριο στον κόσμο

Η Καταλονία απολάμβανε τη φήμη του «El Bulli», του διάσημου εστιατορίου του Φεράν Αντριά μέχρι το κλείσιμό του το 2011. Ωστόσο, τώρα έχει λόγους να νιώθει και πάλι υπερήφανη για μια γαστρονομική επιτυχία καθώς ένα εστιατόριο της καταλανικής πρωτεύουσας αναδείχτηκε φέτος καλύτερο εστιατόριο στον κόσμο.

Πρώτο σύμφωνα με τη λίστα των World’s 50 Best Restaurants για το 2024 είναι το «Disfrutar» της Βαρκελώνης. Η λίστα του θεσμού, ο οποίος διευθύνεται από τον βρετανικό εκδοτικό όμιλο William Reed ανέδειξε και φέτος, για 22η χρονιά, τα καλύτερα εστιατόρια του κόσμου κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο Encore Theatre του ξενοδοχείου Wynn Las Vegas στη Νεβάδα.

Το «Disfrutar» κυνηγούσε εδώ και αρκετό καιρό την πρωτιά, αφού πέρσι ανέβηκε στη δεύτερη θέση από την τρίτη που βρισκόταν πρόπερσι. Με τη νίκη του, λοιπόν, η Ισπανία βρίσκεται και πάλι στην κορυφή της λίστας με τα 50 καλύτερα εστιατόρια του κόσμου, για πρώτη φορά μετά από εννέα χρόνια. Σύμφωνα δε με την ανακοίνωση, το εστιατόριο, το οποίο έχει τρία αστέρια Michelin, κέρδισε στη νίκη χάρη «στα λαμπρά ευφάνταστα πιάτα, την αξεπέραστη τεχνική μαεστρία και την παιχνιδιάρικη παρουσίασή τους».

«Δεν το περιμέναμε», δήλωσε ο Οριόλ Κάστρο, ένας εκ των τριών σεφ και ιδιοκτητών του «Disfrutar», ο οποίος ήταν παρών στην τελετή μαζί με τους Ματέου Καζάνιας και Εντουάρντ Σατρούκ, όπως γράφει στους Times του Λονδίνου ο Ιζαμπαρντ Γουίλκινσον, ανταποκριτής της βρετανικής εφημερίδας στην Ισπανία. Το καταλανικό εστιατόριο κληρονομεί τον τίτλο από τον περσινό νικητή, το περουβιανό εστιατόριο «Central» στη Λίμα, των Βιργίλιο Μαρτίνεθ και Πία Λεόν.

Στα κλασικά πιάτα του «Disfrutar» περιλαμβάνονται τα pan chino relleno de caviar beluga y crema agria (κινέζικο ντόνατ γεμιστό με χαβιάρι και ξινή κρέμα γάλακτος), milhojas de Idiazábal (μιλφέιγ με τυρί Idiazábal), noodles de espardeña en suquet και ensalada de semillas de tomate, almendras tiernas y vinagreta de mango (σαλάτα με ντομάτα, φρέσκα αμύγδαλα και βινεγκρέτ μάνγκο). Και τα δύο κύρια μενού γευσιγνωσίας του κοστίζουν 290 ευρώ.

Στην πρώτη πεντάδα κυριαρχούν τέσσερα ευρωπαϊκά εστιατόρια. Δεύτερο ήρθε ακόμη ένα ισπανικό εστιατόριο, το «Asador Etxebarri», στην πόλη Ατσόντο στη Χώρα των Βάσκων, και τρίτο το «Table by Bruno Verjus» στο Παρίσι, ένα από τα πιο ακριβά εστιατόρια της γαλλικής πρωτεύουσας. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται άλλο ένα ισπανικό εστιατόριο το «Diverxo» της Μαδρίτης και στην πέμπτη ακολουθεί το περουβιανό «Maido» στη Λίμα, καλύτερο εστιατόριο στη Νότια Αμερική.

Ελληνικό εστιατόριο δεν συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 50 καλύτερα του κόσμου, ενώ στη λίστα παραμένουν μόνο δύο βρετανικά, το «Kol» του Λονδίνου (17η θέση) και το «Ikoyi» (42η). Στη λίστα φιγουράρουν άλλα τρία γαλλικά εστιατόρια τα «Septime» (11 θέση), «Plénitude» (18η) και «Arpège» (45η), όλα στο Παρίσι. Η Ιταλία συμμετέχει επίσης με τέσσερα εστιατόρια, τα «Lido 84» στο Γκαρντόνε Ριβιέρα, «Reale» στο Κάστελ ντι Σάνγκρο, «Piazza Duomo» στην Αλμπα, και «Uliassi» στη Σενιγκάλια.

Το ισπανικό «DiverXO» στη Μαδρίτη κατέβηκε στην τέταρτη θέση από την τρίτη που βρισκόταν πέρυσι, ενώ μια από τις πιο αξιοσημείωτες ανόδους είναι αυτή του «Quique Dacosta», στη Ντένια του Αλικάντε, που ανέβηκε στη 14η θέση από την 20η.

New entries και επιστροφές

Για πρώτη φορά στα καλύτερα του κόσμου μπήκαν τρία εστιατόρια: στην 49η θέση φιγουράρει το «La Colombe» στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, το μεγαλύτερο και μοναδικό εστιατόριο της Αφρικής που υπάρχει στη λίστα, και στη 44η το «Mingles» στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, ενώ την 20η θέση κατέλαβε το «Wing» της Βίκι Τσένγκ στο Χονγκ Κονγκ, το οποίο αναγνωρίστηκε ως η υψηλότερη νέα είσοδος στο top 50.

Να σημειωθεί ότι ο σεφ και ιδιοκτήτης του «Mingles», Μίνγκου Κανγκ, δήλωσε ότι όταν ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια, το όνειρό του ήταν να φτιάξει ένα ευρωπαϊκό εστιατόριο με εξαιρετική κουζίνα, αλλά μετά από χρόνια δουλειάς σε μερικά από τα κορυφαία εστιατόρια του κόσμου, συνειδητοποίησε ότι «έπρεπε να σεβαστεί» την παράδοση της χώρας του, όπως αναφέρει το Bon Appétit.

Στη λίστα επανέρχονται φέτος τα εστιατόρια «Sühring» στη Μπανγκόγκ της Ταϊλάνδης (23η θέση), «Oteque» στο Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας (37η), « Sorn» στη Μπανγκόγκ (37η), «Arpège» στο Παρίσι (45η) και «Single Thread» στο Χέλντσμπεργκ της Καλιφόρνια (46η). Ο νικητής, δε, της προηγούμενης χρονιάς, το «Central» στη Λίμα του Περού, μετακινήθηκε πλέον στην ειδική λίστα Best of the Best, μαζί με τους νικητές προηγούμενων ετών όπως τα «Geranium», «Eleven Madison Park» κ.ά.

Τέλος οι ορυφαίοι σεφ Τόμας Κέλερ, Χοσέ Αντρές και Μάουρο Κολαγκρέκο απένειμαν ειδικά βραβεία στη βραζιλιάνα Ζαναΐνα Τόρες, που αναδείχτηκε καλύτερη γυναίκα σεφ της χρονιάς, και στη γαλλίδα Νινά Μεταγιέρ, καλύτερη σεφ ζαχαροπλαστικής.

Η καταλανική πρωτιά

Για τρίτη φορά το καλύτερο εστιατόριο στον κόσμο βρίσκεται στην Καταλονία: Το «El Bulli» είχε κατακτήσει την κορυφή της λίστας πέντε φορές ενώ και το «Celler de Can Roca» των αδελφών Ρόκα είχε κερδίσει τον τίτλο δύο φορές.

Οι ιδιοκτήτες του «Disfrutar», το οποίο είναι ήδη πλήρες για τους επόμενους 12 μήνες, γνωρίστηκαν στο «El Bulli» όπου είχαν εργαστεί και οι τρεις στο παρελθόν. Ανοιξαν το εστιατόριό τους το 2014 στη γειτονιά Εσάμπλε στην καρδιά της Βαρκελώνης, απέναντι από την λαϊκή αγορά Mercat del Ninot.

Σύμφωνα με την El Pais, το στυλ του «Disfrutar» (που σημαίνει «Enjoy», «Απολαμβάνω») παραπέμπει στη μεσογειακή κληρονομιά και στη Βαρκελώνη. Η είσοδός του, για παράδειγμα, είναι εμπνευσμένη από τις σφυρήλατες σιδεριές της γειτονικής αγοράς και τα χρώματα (κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο και μαύρο) θυμίιζουν τα κεραμικά του Χουάν Μιρό, ενώ η κύρια τραπεζαρία είναι εμπνευσμένη από μικρά ψαροχώρια, όπως το Καντακές, όπου οι τρεις ιδιοκτήτες ξεκίνησαν το εγχείρημά τους μετά το κλείσιμο του «El Bulli».

Η γαλλική γαστρονομία είναι στα κάτω της

Η φήμη της Γαλλίας ως γαστρονομική δύναμη της Ευρώπης υπέστη φέτος άλλη μια ήττα από την Ισπανία, η οποία κατέλαβε τις τρεις από τις πέντε πρώτες θέσεις στα ετήσια βραβεία World’s 50 Best Restaurants. Και αυτό συνέβη μόλις λίγες ημέρες μετά τη δημοσκόπηση του Γαλλικού Οργανισμού Τουρισμού που διαπίστωσε ότι οι παραθεριστές προτιμούν την ισπανική κουζίνα από τη γαλλική.

Πριν από δύο μήνες, εξάλλου, η γαλλίδα υπουργός Τουρισμού Ολιβιά Γκρεγκουάρ, κάλεσε τη Γαλλία να επιβεβαιώσει εκ νέου την υπεροχή της, γράφει στους Times του Λονδίνου ο Ιζαμπαρντ Γουίλκινσον: «Η [γαλλική] γαστρονομία αντιμετωπίζει την άνοδο της ξένης γαστρονομίας από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και έχει ξεπεραστεί από τις επιδόσεις και την επιρροή άλλων χωρών», δήλωσε.

Η λίστα των The World’s 50 Best Restaurants 2024 «Disfrutar», Βαρκελώνη, Ισπανία «Asador Etxebarri», Ατσόντο, Ισπανία «Table by Bruno Verjus», Παρίσι, Γαλλία «Diverxo», Μαδρίτη, Ισπανία «Maido», Λίμα, Περού «Atomix», Νέα Υόρκη, ΗΠΑ «Quintonil», Πόλη του Μεξικού, Μεξικό «Alchemist», Κοπεγχάγη, Δανία «Gaggan», Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη «Don Julio», Μπουένος Αϊρες, Αργεντινή «Septime», Παρίσι «Lido 84», Γκαρντόνε Ριβιέρα, Ιταλία «Trèsind Studio», Ντουμπάι «Quique Dacosta», Ντένια, Ισπανία «Sézanne», Τόκιο, Ιαπωνία «Kjolle», Λίμα, Περού «Kol», Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο «Plénitude», Παρίσι, Γαλλία «Reale», Κάστελ ντι Σάνγκρο, Ιταλία «Wing», Χόνγκ Κονγκ, Κίνα «Florilège», Τόκιο, Ιαπωνία «Steirereck», Βιέννη, Αυστρία «Sühring», Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη «Odette», Σιγκαπούρη «El Chato», Μπογκοτά, Κολομβία «The Chairman», Χονγκ Κονγκ, Κίνα «A Casa do Porco», Σάο Πάολο, Βραζιλία «Elkano», Γεταρία, Ισπανία «Boragó», Σαντιάγο, Χιλή «Restaurant Tim Raue», Βερολίνο, Γερμανία «Belcanto», Λισαβόνα, Πορτογαλία «Den», Τόκιο, Ιαπωνία «Pujol», Μεξικό «Rosetta», Μεξικό «Frantzén», Στοκχόλμη, Σουηδία «The Jane», Αμβέρσα, Βέλγιο «Oteque», Ρίο Ντε Τζανέιρο, Βραζιλία «Sorn», Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη «Piazza Duomo», Αλμπα, Ιταλία «Le Du», Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη «Mayta», Λίμα, Περού «Ikoyi», Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο «Nobelhart & Schmutzig», Βερολίνο, Γερμανία «Mingles», Σεούλ, Ν. Κορέα «Arpège», Παρίσι, Γαλλία «SingleThread», Καλιφόρνια, ΗΠΑ «Schloss Schauenstein», Γερμανία «Hiša Franko», Κομπαρίντ, Σλοβενία «La Colombe», Κέιπ Τάουν, Αφρική «Uliassi», Σενιγάλια, Ιταλία

