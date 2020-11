Θερμοκρασίες-ρεκόρ στην Αυστραλία – τρέμουν νέες πυρκαγιές

Στα ύψη σκαρφάλωσε ο υδράργυρος σε πολλές περιοχές της Αυστραλίας, όπου σημειώθηκε καύσωνας-ρεκόρ για τον μήνα Νοέμβριο (ο αντίστοιχος Μάιος για το νότιο ημισφαίριο).

Η νύχτα του Σαββάτου ήταν η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία του Σίδνεϊ, όπου η θερμοκρασία έφτασε στους 43 βαθμούς Κελσίου.

Στα δυτικά της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας και στα βόρεια της Βικτώρια, η θερμοκρασία άγγιξε τους 45 βαθμούς Κελσίου.

Στην μικρή πόλη Μάρι, στα βόρεια της Νότιας Αυστραλίας, ο υδράργυρος έφτασε στους 47,5°C.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν οτι το κύμα καύσωνα θα διαρκέσει 4-5 ημέρες.

Οι αρχές τρέμουν επανάλυψη των περυσινών καταστροφικών πυρκαγιών, που έκαιγαν επί μήνες και η Πυροσβεστική βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής.

⚠️Fire Weather Warnings⚠️ are in place for many SA districts today & Saturday due to very hot conditions and strong, gusty winds with tomorrow's change.

Latest warnings: https://t.co/QlFxIzbsKi

Stay safe in the heat and follow advice from @SA_SES, @CFSAlerts & @SAHealth pic.twitter.com/Kw6w10LJIg

— Bureau of Meteorology, South Australia (@BOM_SA) November 27, 2020