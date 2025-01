Τέλος οι ενοχλητικοί επισκέπτες στο σπίτι του Sex & the City

Οταν επέλεξε να προσφέρει την εξωτερική πρόσοψη του κλασικού νεοϋορκέζικου κτιρίου της για τα γυρίσματα της αγαπημένης σειράς εκατομμυρίων γυναικών στον πλανήτη, η Μπάρμπαρα Λόρμπερ δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μετά την επιτυχία της σειράς χιλιάδες φαν της θα «βανδάλιζαν» το σπίτι της.

Η ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος της Κάρι Μπράντσο –πρωταγωνίστριας της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Sex and the City», την οποία ερμήνευε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ– στη Νέα Υόρκη έλαβε έγκριση για μέτρα κατά των… ενοχλητικών οπαδών που έχουν μετατρέψει το κτίριο σε «διεθνή τουριστικό προορισμό».

Η Επιτροπή Διατήρησης Οροσήμων της Νέας Υόρκης ενέκρινε ομόφωνα την αίτηση της Μπάρμπαρα Λόρμπερ για την εγκατάσταση πύλης που θα εμποδίζει τους «περίεργους» να χτυπούν το κουδούνι στο κλασικό κτίριο που κατασκευάστηκε το 1866 και βρίσκεται στην προστατευόμενη ιστορική συνοικία του Γκρίνουιτς Βίλατζ, όπως αναφέρει δημοσίευμα των Times του Λονδίνου.

Στην ακρόασή της στην επιτροπή, η Λόρμπερ, η οποία αγόρασε το ακίνητο των 12 εκατ. δολαρίων (11,66 εκατ. ευρώ) το 1979, ισχυρίστηκε ότι κανονικά το διαμέρισμα δεν θα έπρεπε να παραμείνει προσβάσιμο, «αλλά κάτι τόσο όμορφο, που το απολάμβαναν οι πάντες τον 19ο αιώνα, απαιτεί περισσότερη προστασία στην εποχή μας».

Πρόσθεσε ότι έκανε υπομονή για δεκαετίες, πιστεύοντας ότι η μόδα των τουριστικών επισκέψεων θα ξεθώριαζε, αλλά πλέον πιστεύει ότι δεν υπάρχει τέτοια ελπίδα. Η Λόρμπερ πήρε τη «μοιραία» απόφαση στα τέλη της δεκαετίας του 1990 να επιτρέψει στην τηλεοπτική σειρά να χρησιμοποιήσει το σπίτι της.

Στο γραπτό αίτημά της προς την επιτροπή, αναφέρει πως το «σφάλμα» της ήταν ότι λυπήθηκε τον νεαρό ανιχνευτή τοποθεσιών της σειράς –πρόσφατο απόφοιτο της Σχολής Κινηματογράφου του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης–, ο οποίος της είχε πει ότι «αν δεν εξασφάλιζε το συγκεκριμένο σπίτι που είχε βάλει στο μάτι η παραγωγή, θα έχανε την πρώτη του πραγματική δουλειά στον χώρο».

Η Λόρμπερ υποχώρησε στις εκκλήσεις του νεαρού και επέτρεψε τα γυρίσματα, αλλά αποκλειστικά στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου. «Κανείς δεν φανταζόταν τότε ότι η σειρά θα μετατρεπόταν σε διεθνές όχημα φαντασίας και σε θεμέλιο λίθο για τη μαγεία της Νέας Υόρκης όπως είναι σήμερα» καταλήγει το αίτημα.

Το «Sex and the City» προβλήθηκε στο καλωδιακό δίκτυο HBO από τον Ιούνιο του 1998 έως τον Φεβρουάριο του 2004. Την τελευταία εικοσαετία έχει γεννήσει δύο μεγάλου μήκους ταινίες και ένα τηλεοπτικό σίκουελ με τίτλο «And Just Like That», που ακολουθεί τους πρωταγωνιστές στα 50 τους χρόνια – μόλις ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν.

Η σειρά μεταδόθηκε παγκοσμίως σε 34 γλώσσες και η Λόρμπερ ισχυρίζεται ότι το σπίτι της έχει μια συνεχή ροή «ομάδων επισκεπτών μπροστά στην πρόσοψη, που βγάζουν selfies, κάνουν φασαριόζικες συζητήσεις, δημοσιεύουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τραβούν βίντεο για το TikTok ή διοργανώνουν αυτοσχέδια πάρτι».

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 η ​​τοπική αστυνομία τη συμβούλεψε να βάλει μια αλυσίδα στο κάτω μέρος των σκαλοπατιών της με την ένδειξη «απαγορεύεται η παραβίαση». Σύμφωνα με τη Λόρμπερ η αλυσίδα εμποδίζει τους περισσότερους να σκαρφαλώνουν στους τοίχους του σπιτιού της – άλλα όχι όλους.

«Ποζάρουν ή ξαπλώνουν στις σκάλες, σκαρφαλώνουν στα παράθυρα του σαλονιού για να δουν το εσωτερικό του σπιτιού, επιχειρούν να ανοίξουν την κύρια πόρτα της εισόδου ή, αργά το βράδυ, όταν είναι μεθυσμένοι, δεν διστάζουν να χτυπήσουν τα κουδούνια» είπε στην επιτροπή. «Επίσης ζωγραφίζουν γκράφιτι στα σκαλιά της εισόδου και σκαλίζουν με μαχαίρι τα αρχικά τους στο βαρύ πλαίσιο της πόρτας».

Η Λόρμπερ είπε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με τους ήσυχους θαυμαστές της σειράς που θέλουν να φωτογραφίσουν την εξωτερική πρόσοψη του σπιτιού της στην οδό Πέρι του Γκρίνουιτς Βίλατζ. «Τραβήξτε όσες φωτογραφίες θέλετε από τον δρόμο», είπε στην επιτροπή, «αλλά μην εισέρχεστε στον χώρο μας και μη σκαρφαλώνετε στα παράθυρά μας».

