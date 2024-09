Τελ Αβίβ: Καταρρίφθηκε βαλλιστικός πύραυλος της Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο εναντίον του γενικού αρχηγείου της Μοσάντ, της υπηρεσίας εξωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ, κοντά στο Τελ Αβίβ, το πρωί της Τετάρτης, ο οποίος καταρρίφθηκε από την ισραηλινή αντιαεροπορική ασπίδα «Σφεντόνα του Δαβίδ».

«Η “Ισλαμική Αντίσταση” εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο Qader 1 στις 06:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) της Τετάρτης (…) με στόχο το γενικό αρχηγείο της Μοσάντ σε προάστιο του Τελ Αβίβ», ανακοίνωσε η Χεζμπολάχ.

— Hezbollah says it targeted targeted the Mossad headquarters near Herzliya with Qader 1 ballistic missile.

A significant first: Hezbollah fired a surface-to-surface (ballistic) missile at central Israel, Tel Aviv this morning.

Σειρήνες προειδοποίησης ήχησαν το πρωί της Τετάρτης στο Τελ Αβίβ την ώρα που το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας του Ισραήλ αναχαίτιζε έναν πύραυλο εδάφους- εδάφους, ο οποίος εντοπίστηκε να εισέρχεται στον ισραηλινό εναέριο χώρο προερχόμενος από τον Λίβανο, επεσήμανε από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός.

🚨Sirens sounding in Tel Aviv and all over central Israel🚨 pic.twitter.com/l06avmq1LS

Προειδοποιητικές σειρήνες ήχησαν και σε άλλες περιοχές του κεντρικού Ισραήλ, μεταξύ των οποίων η πόλη Νετάνια.

Today I woke up to an airstrike in Tel Aviv, rushed to the nearest bomb shelter (“safe-zone”) & had a first-hand experience of the terror the Israeli citizens experience, constantly in this 7-front war propagated by multiple terror organizations.

Today it was the Hezbollah.… pic.twitter.com/2YERo6mDQe

— Rashmi Samant (@RashmiDVS) September 25, 2024