Ταϊλάνδη: Ανακάλυψαν 53 πτώματα σε δύο μοναστήρια

Ενα βουδιστικό μοναστήρι της Ταϊλάνδης βρίσκεται στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας, αφού εντοπίστηκαν στον χώρο 41 σοροί, τα οποία «χρησιμοποιούνταν για διαλογισμό», σύμφωνα με τους μοναχούς.

Τα πτώματα βρέθηκαν το Σάββατο στο μοναστήρι Πα Νακόν Τσαϊμπόβορν, στην επαρχία Πισίτ, στην κεντρική Ταϊλάνδη, σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας.

Για το καθένα υπήρχαν πιστοποιητικά θανάτου και δωρεάς, πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι δεν έχουν ασκηθεί διώξεις προς το παρόν.

Η αστυνομία προσπαθεί να επαληθεύσει τον ισχυρισμό των μοναχών ότι οι οικογένειες δώρισαν τις σορούς των συγγενών τους. «Προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε ότι κανένα πτώμα δεν κλάπηκε», σημείωσε ο αστυνομικός.

Οι έρευνες ξεκίνησαν όταν η αστυνομία ανακάλυψε την περασμένη Τετάρτη άλλα 12 πτώματα σε άλλο μοναστήρι, στη γειτονική επαρχία Καμπαένγκ Πετ.

