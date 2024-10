Τα κατάφερε! Ο αιωνόβιος Τζίμι Κάρτερ αντέχει και ψήφισε την Κάμαλα Χάρις

Ο μακροβιότερος πρόεδρος στην αμερικανική Iστορία πρόλαβε να συμμετάσχει σε άλλη μία προεδρική ψηφοφορία. Εκλεισε τα εκατό την 1η Οκτωβρίου -και παρ’ ότι κατ’ οίκον νοσηλευόμενος- ο Τζίμι Κάρτερ ικανοποίησε την επιθυμία του και ψήφισε την Κάμαλα Χάρις, υποβάλλοντας εξ’ αποστάσεως ψήφο του στη Τζόρτζια, σύμφωνα με τον εγγονό του.

Οι New York Times αναφέρουν ότι ο Τζέισον Κάρτερ, πρόεδρος του Ιδρύματος Κάρτερ, ανακοίνωσε σε γραπτό του μήνυμα ότι το ψηφοδέλτιο του παππού του κατατέθηκε την Τετάρτη σε κάλπη για απομακρυσμένες ψήφους έξω από δικαστήριο της πόλης Αμέρικους, στην πολιτεία της Τζόρτζια – όπου συγγενείς έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν το συμπληρωμένο ψηφοδέλτιο ενός εγγεγραμμένου ψηφοφόρου.

Για εβδομάδες, σύμφωνα με την οικογένεια Κάρτερ, ο πρώην πρόεδρος δεν ήθελε να γίνει θέμα η συμπλήρωση των 100ων γενεθλίων του. Αντίθετα, ήταν πολύ σημαντικό για εκείνον να ζήσει αρκετά ώστε να προλάβει να ψηφίσει υπέρ της αντιπροέδρου και υποψήφιας του κόμματός του, Κάμαλα Χάρις.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Τζόρτζια, η 7η Οκτωβρίου ήταν η πρώτη ημέρα κατά την οποία οι γραμματείς των κομητειών μπορούσαν να διανείμουν ψηφοδέλτια για εξ’ αποστάσεως ψηφοφόρους στο εσωτερικό της πολιτείας. Οι εκλογικοί αξιωματούχοι ξεκίνησαν να ταχυδρομούν στρατιωτικά και υπερπόντια ψηφοδέλτια τον περασμένο μήνα. Η περίοδος πρόωρης ψηφοφορίας στη Τζόρτζια ξεκίνησε την Τρίτη, και οι ρυθμιστικές Αρχές της πολιτείας ανέφεραν ρεκόρ συμμετοχής.

Με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, η αντιπρόεδρος και υποψήφια των Δημοκρατικών ευχαρίστησε τον πρόεδρο Κάρτερ για την υποστήριξή του.

President Carter, thank you for your support.https://t.co/qzifjc0QLe

— Kamala Harris (@KamalaHarris) October 17, 2024