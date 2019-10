Τα έσπασε η Μέρκελ με τον Τζόνσον – δεν υπάρχει συμφωνία

Αποφασισμένος να προχωρήσει σε έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ενωση χωρίς συμφωνία και σχεδόν σε συνθήκες ρήξης με τους εταίρους του εμφανίζεται ο Μπόρις Τζόνσον, την ώρα που η Ευρώπη δια του πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ρωτά επίμονα –και διόλου κομψά- τι είναι αυτό που επιτέλους ζητά το Λονδίνο.

Από νωρίς το πρωί της Τρίτης η τηλεφωνική συνομιλία που είχαν ο πρωθυπουργός της Βρετανίας με την καγκελάριο της Γερμανίας Ανγκελα Μέρκελ έδειξε ότι οι δύο πλευρές απέχουν αρκετά από το να βρουν κοινό έδαφος. Αλλά όσο και αν απείχαν, έκαναν πολλά βήματα για να μεγαλώσουν την απόσταση.

Η καγκελάριος φέρεται να ζήτησε την παραμονή της Βόρειας Ιρλανδίας στην τελωνειακή ένωση, κάτι που το Λονδίνο αρνείται χωρίς να έχει παρουσιάσει ένα σχέδιο που να υλοποιεί την θέση του. Σε αντίθετη περίπτωση, προειδοποίησε η καγκελάριος, η πιθανότητα συντεταγμένης εξόδου είναι «εξαιρετικά μικρή».

Αυτό όμως μοιάζουν να εκτιμούν και στο Λονδίνο. Πηγή από το 10 της Ντάουνιγκ Στριτ, την οποία επικαλείται ο Guardian, λέει ότι η συμφωνία «είναι πρακτικά αδύνατη και όχι μόνο τώρα – ποτέ δεν θα είναι δυνατή».

Η Μέρκελ, λένε ανωνύμως από το βρετανικό πρωθυπουργικό γραφείο, «νομίζει ότι η ΕΕ έχει βέτο ως προς την έξοδό μας από την τελωνειακή ένωση».

Για την Μέρκελ το πρόβλημα της Βρετανίας είναι ακριβώς η Βόρεια Ιρλανδία: «Αν θέλαμε εμείς να φύγουμε από την ΕΕ, θα φεύγαμε χωρίς πρόβλημα. Αλλά η Βρετανία δεν μπορεί να φύγει χωρίς να αφήσει πίσω της τη Βόρεια Ιρλανδία σε τελωνειακή ένωση και σε πλήρη ευθυγράμμιση (με την Ενωση)».

Αυτό όμως ήταν για το Λονδίνο η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι (τουλάχιστον όπως παρουσιάζουν τα πράγματα, το Βερολίνο δεν έχει σχολιάσει όσα διαμείφθηκαν). Υποστηρίζουν ότι το Βερολίνο θέλει να τορπιλίσει τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής που εδώ και 20 και πλέον χρόνια ρυθμίζει το Βορειοϊρλανδικό.

Η ρήξη, που σοβούσε αλλά πλέον έγινε ορατή σε όλους, έφερε και άλλους πρωταγωνιστές του δράματος επί σκηνής.

Λίγο μετά το μεσημέρι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με ένα αιχμηρό και αγανακτισμένο tweet έβαλε στον Μπόρις Τζόνσον ένα απλό ερώτημα – τι θέλει το Λονδίνο;

«Μπόρις Τζόνσον, αυτό που διακυβεύεται δεν είναι να κερδίσεις κάποιο ανόητο blame game. Αυτό που διακυβεύεται είναι το μέλλον της Ευρώπης και της Βρετανίας, αλλά και η ασφάλεια και τα συμφέροντα του λαού σου. Δεν θες συμφωνία, δεν θες παράταση, δεν θες ανάκληση, quo vadis (που βαδίζεις);»

.@BorisJohnson, what’s at stake is not winning some stupid blame game. At stake is the future of Europe and the UK as well as the security and interests of our people. You don’t want a deal, you don’t want an extension, you don’t want to revoke, quo vadis?

