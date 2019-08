Σύνοδος των G7 με φόντο τον φλεγόμενο Αμαζόνιο

Μπορούν οι G7 να σώσουν τον πλανήτη;

Ακόμη και αν η απάντηση είναι αρνητική, θα μπορέσουν έστω να κάνουν κάτι για τις πυρκαγιές που κατακαίουν εδώ και μερικά 24ωρα τον μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου της υφηλίου, το τεράστιο τροπικό δάσος του Αμαζονίου;

Η οικολογική καταστροφή του Αμαζονίου θα βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων που θα έχουν στη διάρκεια του δείπνου το βράδυ του Σαββάτου στη Μπιαρίτς ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Ντόναλντ Τραμπ, η Άνγκελα Μέρκελ, ο Μπόρις Τζόνσον, ο Τζουζέπε Κόντε, ο Σίνζο Άμπε και ο Τζάστιν Τριντό.

«Το σπίτι μας καίγεται. Κυριολεκτικά. Η Αμαζονία, ο πνεύμονας του πλανήτη μας που παράγει το 20% του οξυγόνου μας, είναι στις φλόγες. Πρόκειται για διεθνή κρίση. Μέλη της G7, ραντεβού σε δυο ημέρες για να συζητήσουμε αυτήν την κατεπείγουσα κατάσταση», τόνισε ο Μακρόν μέσω Twitter.

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest – the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen – is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let’s discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 22, 2019