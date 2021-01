Συναγερμός στην Ουάσινγκτον – συνέλαβαν βαριά οπλισμένο κοντά στο Καπιτώλιο

Ανδρας βαριά οπλισμένος συνελήφθη στη Ουάσιγκτον καθώς προσπαθούσε να περάσει ένα από τα πολλά σημεία ελέγχου κοντά στο Καπιτώλιο, όπου ο Τζο Μπάιντεν θα ορκισθεί ως νέος πρόεδρος των ΗΠΑ σε λίγες ημέρες, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο Ουέσλι Αλεν Μπίλερ, από την Βιρτζίνια, παρουσιάσθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε σημείο ελέγχου κοντά στο Καπιτώλιο, αναφέρεται σε έκθεση της αστυνομίας που επιβεβαιώνει πληροφορία του CNN.

Η αστυνομία βρήκε στην κατοχή του ένα περίστροφο και περισσότερες από 500 σφαίρες. Επίσης είχε πλαστά έγγραφα για να μπορεί να παρακολουθήσει την τελετή ορκωμοσίας.

Capitol Police arrested a man in downtown Washington with a loaded handgun, more than 500 rounds of ammunition and fake inaugural credentials, police sayhttps://t.co/GmXJlNNJkj

— CNN Breaking News (@cnnbrk) January 16, 2021