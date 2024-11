Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε Τραμπ: Προσβλέπω σε περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας μας

Μαζί με τους άλλους ευρωπαίους ηγέτες, τον Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρη για την εκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στο Χ.

«Συγχαρητήρια για την εκλογική σας νίκη. Η Ελλάδα προσβλέπει στην περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες και τη συνεργασία σε σημαντικά περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα», αναφέρει στο μήνυμά του προς τον εκλεγμένο 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ, ο Πρωθυπουργός.

Congratulations @realDonaldTrump on your election victory. Greece looks forward to further deepening the strategic partnership between our two countries and working together on important regional and global issues.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 6, 2024