Τι συζήτησαν Γεραπετρίτης – Φιντάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Οπως συνηθίζουν να κάνουν τους τελευταίους μήνες κάθε φορά που παρευρίσκονται σε ένα διεθνές φόρουμ, και επιδεικνύοντας έμπρακτη διάθεση να διατηρήσουν ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας, οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν, συναντήθηκαν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Οι δύο άνδρες ασχολήθηκαν με τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, αλλά και με τα ζητήματα που απασχολούν τη Δυτική Συμμαχία, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε ο σχεδιασμός των επόμενων βημάτων του ελληνοτουρκικού διαλόγου, καθώς, ως γνωστόν, εκκρεμεί ο καθορισμός συνεδρίασης του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας, άρα και της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν, αυτή τη φορά στην Αγκυρα.

Δεν υπάρχει ακόμα ακριβής ημερομηνία, με διπλωματικές πηγές από την Αθήνα να επισημαίνουν ότι το Συμβούλιο θα διεξαχθεί μετά το Πάσχα, αναλόγως των προγραμμάτων των δύο ηγετών.

Πάντως οι δύο υπουργοί, οι οποίοι είναι αυτοί που καθορίζουν και την ατζέντα του Συμβουλίου, συμφώνησαν να συναντηθούν εκ νέου στις 14-15 Μαΐου, και πάλι στο περιθώριο του ΝΑΤΟ, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές συζητείται η διοργάνωση ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στην Κωνσταντινούπολη στις 8-9 Μαΐου 2025.

Συνάντηση ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ Τουρκίας Hakan Fidan, στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του NATO

FM George Gerapetritis met with Türkiye FM, Hakan Fidan, on the margins of the Meeting of #NATO Ministers of Foreign Affairs

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) April 3, 2025