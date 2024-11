Πώς αντιδρά η διεθνής κοινότητα στην επικράτηση Τραμπ

Ολος ο πλανήτης παρακολουθεί τη δρομολογούμενη από τα εκλογικά αποτελέσματα επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και ήδη οι πρώτες διεθνείς αντιδράσεις είναι ανάμεικτες.

Από τους πρώτους που έσπευσαν να συγχαρούν τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών για την επικράτησή του ήταν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος έκανε λόγο για «τεράστια νίκη» και «ιστορικό comeback».

Συνεχάρη ονομαστικά τον Τραμπ και τη σύζυγό του Μελάνια λέγοντας: «Η ιστορική επιστροφή σας στον Λευκό Οίκο προσφέρει μια νέα αρχή για την Αμερική και μια ισχυρή, εκ νέου δέσμευση στη μεγάλη συμμαχία μεταξύ Ισραήλ και Αμερικής».

Your historic return to the White House offers a new beginning for America and a powerful recommitment to the great alliance between Israel and America.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε έγραψε στο Χ ότι ανυπομονεί να συνεργαστεί ξανά με τον Τραμπ «για την προώθηση της ειρήνης».

I just congratulated @realDonaldTrump on his election as President of the United States. His leadership will again be key to keeping our Alliance strong. I look forward to working with him again to advance peace through strength through #NATO .

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μέσω της ίδιας πλατφόρμας, εξέφρασε θερμά συγχαρητήρια και τόνισε ότι ΕΕ και ΗΠΑ είναι κάτι περισσότερο από σύμμαχοι: «Ας εργαστούμε λοιπόν μαζί για μια ισχυρή διατλαντική ατζέντα που συνεχίζει να αποδίδει», υπογράμμισε.

I warmly congratulate Donald J. Trump.

The EU and the US are more than just allies.

We are bound by a true partnership between our people, uniting 800 million citizens.

So let’s work together on a strong transatlantic agenda that keeps delivering for them.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 6, 2024