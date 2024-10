Στον ISS η κάψουλα του Μασκ που θα φέρει στη Γη το εγκλωβισμένο πλήρωμα

Οι δύο αστροναύτες της NASA που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) από τον Ιούνιο λόγω βλάβης στο διαστημόπλοιο της Boeing, καλωσόρισαν την Κυριακή την κάψουλα της SpaceX, με την οποία θα επιστρέψουν στη Γη, τον Φεβρουάριο.

Η SpaceX του Ελον Μασκ έσπευσε να καλύψει το κενό που άφησε η βλάβη του Starliner με μία αποστολή διάσωσης.

Στην κάψουλα Dragon, που εκτοξεύθηκε το Σάββατο από το Κέιπ Κανάβεραλ της Φλόριντα, επέβαιναν αναγκαστικά μόνο δύο άτομα, αντί για τέσσερα που ήταν ο αρχικός προγραμματισμός, καθώς τις άλλες δύο θέσεις θα πάρουν ο Μπουτς Γουίλμορ και η Σούνι Γουίλιαμς, που κανονικά έπρεπε να είχαν επιστρέψει μετά από οκτώ ημέρες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, αλλά θα παραμείνουν συνολικά οκτώ μήνες.

Το Starliner επέστρεψε άδειο στη Γη νωρίτερα αυτό το μήνα, καθώς η NASA δεν εμπιστευόταν το σκάφος Boeing για την ασφαλή επιστροφή του πληρώματος.

Στην κάψουλα που έδεσε στην αποβάθρα του ISS την Κυριακή, 426 χιλιόμετρα πάνω από την Μποτσουάνα, επέβαιναν ο αμερικανός αστροναύτης Νικ Χέιγκ και ο ρώσος κοσμοναύτης Αλεξάντερ Γκορμπούνοφ.

Δύο αστροναύτες της NASA αποσύρθηκαν αναγκαστικά από την αποστολή για να δημιουργήσουν χώρο για τον Γουίλμορ και την Γουίλιαμς στην επιστροφή.

Welcome, #Crew9! After floating through the Dragon’s hatch, our new arrivals join the crew aboard the @Space_Station. They’ll spend five months conducting @ISS_Research and maintenance on the orbiting lab. pic.twitter.com/DJX7f9vxlg

— NASA (@NASA) September 29, 2024