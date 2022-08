Στο Κίεβο ο Μπόρις Τζόνσον: Νέα στρατιωτική βοήθεια 63 εκατ. δολαρίων

Nα υπομείνουν τους υψηλότερους λογαριασμούς του φυσικού αερίου, μία από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία στην παγκόσμια οικονομία, κάλεσε τους Βρετανούς ο Μπόρις Τζόνσον την Τετάρτη από το Κίεβο, τονίζοντας πως τα όσα υπομένει η χώρα αυτή, έξι μήνες από την έναρξη της ρωσική εισβολής, αφορούν όλο τον κόσμο και όχι μόνο τον ουκρανικό λαό.

Απευθυνόμενος στη διεθνή κοινότητα, αντίστοιχα, ζήτησε να συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία, ενώ έκανε γνωστό και ένα νέο πακέτο σταρτιωτικής ενίσχυσής της από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σημειώνεται πως πρόκειται για μία επίσκεψη –η τελευταία του ως πρωθυπουργού καθώς αποχωρεί από την εξουσία τον Σεπτέμβριο– η οποία δεν είχε ανακοινωθεί και η οποία έχει σημαντικό συμβολισμό, δεδομένου ότι την ημέρα αυτή η εμπόλεμη χώρα γιορτάζει τον 31ο χρόνο της Ανεξαρτησίας της από τη Σοβιετική Ενωση, και η οποία συμπίπτει με την επίσης υψηλής σημασίας κίνηση της Ουάσινγκτον να ανακοινώσει ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας για την άμυνα των Ουκρανών, ύψους 3 δισ. δολαρίων.

Κατά τη συνάντηση του με τον ουκρανό πρόεδρο, ο Τζόνσον περιέγραψε το νέο βρετανικό πακέτο υποστήριξης του Κιέβου, ύψους 63 εκατ. δολαρίων, το οποίο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, drones – καμικάζι τελευταίας τεχνολογίας, καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτήρησης, τα οποία ζητήθηκαν από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

«Τους τελευταίους έξι μήνες, το Ηνωμένο Βασίλειο στάθηκε δίπλα στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας την άμυνα της κυρίαρχης αυτής χώρας έναντι του βάρβαρου και παράνομου εισβολέα.

Το σημερινό πακέτο υποστήριξης θα δώσει στις γενναίες και ισχυρές ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις περισσότερες δυνατότητες, επιτρέποντάς τους να συνεχίσουν να απωθούν τις ρωσικές δυνάμεις και να πολεμούν για την ελευθερία τους», σημείωσε.

NEW: The UK is providing the Armed Forces of Ukraine with a £54 million package of 2,000 state-of-the-art drones and loitering munitions. #StandWithUkraine

Στις δηλώσεις του από την ουκρανική πρωτεύουσα, ο Τζόνσον ανέφερε, επίσης, ότι η Βρετανία πρέπει να παραμείνει στην πορεία υποστήριξης της Ουκρανίας, καθώς ενώ οι Βρετανοί πληρώνουν υψηλούς λογαριασμούς ενέργειας, οι Ουκρανοί «πληρώνουν με αίμα», όπως μετέδωσε η Telegraph. Σημειώνεται ότι ο πόλεμος έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 5.587 αμάχους στη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Στο μήνυμά του μέσω Twitter, όπου δημοσίευσε μία φωτογραφία του μαζί με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο ίδιος πρόσθεσε:

«Αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία έχει σημασία για όλους μας. Γι’ αυτό βρίσκομαι σήμερα στο Κίεβο. Γι’ αυτό το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να είναι δίπλα στους ουκρανούς φίλους μας. Πιστεύω ότι η Ουκρανία μπορεί και θα κερδίσει αυτόν τον πόλεμο».

What happens in Ukraine matters to us all.

That is why I am in Kyiv today.

That is why the UK will continue to stand with our Ukrainian friends.

I believe Ukraine can and will win this war. pic.twitter.com/FIovnqJGTS

— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 24, 2022