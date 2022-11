Μπήκε στη Χερσώνα ο ουκρανικός στρατός

Στην Χερσώνα εισήλθε αργά το μεσημέρι της Παρασκευής ο ουκρανικός στρατός, λίγες ώρες μετά τις ανακοινώσεις της ρωσικής πλευράς για απόσυρση των δικών της δυνάμεων από τη μόνη περιφερειακή πρωτεύουσα της Ουκρανίας που είχαν καταλάβει από την έναρξη του πολέμου. Πρώτο μέλημα των Ουκρανών ήταν η προειδοποίηση προς όσους ρώσους στρατιώτες βρίσκονταν ακόμη στην πόλη να παραδοθούν, σύμφωνα με το Κίεβο.

Η ουκρανική υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών τόνισε σε ανακοίνωσή της στα ρωσικά ότι η Χερσώνα επανέρχεται υπό ουκρανικό έλεγχο και απείλησε να «εξοντώσει» όποιον ρώσο στρατιώτη προβάλει αντίσταση. «Εχετε μόνο μία ευκαιρία να αποφύγετε τον θάνατο: να παραδοθείτε αμέσως», προσέθεσε.

Στην ίδια ανακοίνωση, η οποία αποτέλεσε την πρώτη επίσημη επιβεβαίωση ότι οι ουκρανικές δυνάμεις βρέθηκαν στη Χερσώνα, περιγράφονταν η διαδικασία και εγγυήσεις για την ασφάλεια των Ρώσων που θα παραδοθούν.

Η υπηρεσία ανέφερε, άλλωστε, ότι στην πόλη εξακολουθούν να βρίσκονται ρώσοι στρατιώτες, οι οποίοι έλαβαν εντολή από τους διοικητές τους να φορέσουν πολιτικά ρούχα και να κρυφτούν. Παρόμοια προειδοποίηση είχαν απευθύνει ουκρανοί αξιωματούχοι και τις προηγούμενες ημέρες, εκφράζοντας φόβους ότι ακόμη και ορισμένα πλάνα που έδειχναν την πόλη να έχει ερημώσει δεν ήταν παρά σκόπιμη διαρροή παραπληροφόρησης.

Citizens in Kherson tearing down the last Russian flags and posters.

That’s it. Russia is no more in Kherson. #Ukraine #Kherson pic.twitter.com/fFm6qQwKqF

— (((Tendar))) (@Tendar) November 11, 2022