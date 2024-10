Στη Χαν Κανγκ από τη Νότια Κορέα το Νομπέλ Λογοτεχνίας

Στη συγγραφέα Χαν Κανγκ από τη Νότια Κορέα απονεμήθηκε το φετινό Νομπέλ Λογοτεχνίας, όπως ανακοίνωσε η επιτροπή των βραβείων, το μεσημέρι της Πέμπτης, στη Στοκχόλμη.

Τα μέλη της επιτροπής επέλεξαν την 54χρονη Χαν «για την έντονη ποιητική της πρόζα που αντιμετωπίζει ιστορικά τραύματα και εκθέτει την ευθραυστότητα της ανθρώπινης ζωής», σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης.

Ανακοινώνοντας το βραβείο, ο πρόεδρος της Επιτροπής των Νομπέλ, Αντερς Ολσον, είπε: «Στο έργο της, η Χαν Κανγκ αντιμετωπίζει ιστορικά τραύματα και αόρατα σύνολα κανόνων και, σε κάθε βιβλίο της, εκθέτει την ευθραυστότητα της ανθρώπινης ζωής. Εχει μια μοναδική επίγνωση των δεσμών μεταξύ σώματος και ψυχής, ζωντανών και νεκρών και με το ποιητικό και πειραματικό της ύφος έχει γίνει καινοτόμος στη σύγχρονη πεζογραφία».

BREAKING NEWS

The 2024 #NobelPrize in Literature is awarded to the South Korean author Han Kang “for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life.” pic.twitter.com/dAQiXnm11z

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2024