Νομπέλ Ιατρικής 2024: Από το σκουλήκι του ενός χιλιοστού, στον έλεγχο των γονιδίων

Το φετινό βραβείο Νομπέλ τιμά δύο επιστήμονες για την ανακάλυψη μιας θεμελιώδους αρχής που διέπει τον τρόπο ρύθμισης της γονιδιακής δραστηριότητας.

Οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στα χρωμοσώματά μας μπορούν να παρομοιαστούν με ένα εγχειρίδιο οδηγιών για όλα τα κύτταρα του σώματός μας. Κάθε κύτταρο περιέχει τα ίδια χρωμοσώματα, επομένως κάθε κύτταρο περιέχει ακριβώς το ίδιο σύνολο γονιδίων και ακριβώς το ίδιο σύνολο οδηγιών. Ωστόσο, διαφορετικοί τύποι κυττάρων, όπως τα μυϊκά και τα νευρικά κύτταρα, έχουν πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά. Πώς προκύπτουν αυτές οι διαφορές; Η απάντηση βρίσκεται στη γονιδιακή ρύθμιση, η οποία επιτρέπει σε κάθε κύτταρο να επιλέγει μόνο τις οδηγίες που σχετίζονται με την εκάστοτε λειτουργία. Αυτό εξασφαλίζει ότι μόνο το σωστό σύνολο γονιδίων είναι ενεργό σε κάθε κυτταρικό τύπο.

Ο Βίκτορ Αμπρος και ο Γκάρι Ρούβκουν επικέντρωσαν την έρευνά τους στο πώς αναπτύσσονται οι διαφορετικοί τύποι κυττάρων. Ανακάλυψαν τα microRNA, μια νέα κατηγορία μικροσκοπικών μορίων RNA που παίζουν κρίσιμο ρόλο στη γονιδιακή ρύθμιση.

Η πρωτοποριακή ανακάλυψή τους αποκάλυψε μια εντελώς νέα αρχή της γονιδιακής ρύθμισης που αποδείχθηκε ότι είναι απαραίτητη για τους πολυκύτταρους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου. Τα microRNAs αποδεικνύονται θεμελιωδώς σημαντικά για τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται και λειτουργούν οι οργανισμοί. Είναι πλέον γνωστό ότι το ανθρώπινο γονιδίωμα κωδικοποιεί πάνω από χίλια microRNAs.

Το φετινό βραβείο Νομπέλ Ιατρικής τιμά την ανακάλυψη ενός ζωτικού ρυθμιστικού μηχανισμού που χρησιμοποιείται στα κύτταρα για τον έλεγχο της γονιδιακής δραστηριότητας. Η γενετική πληροφορία ρέει από το DNA στο αγγελιοφόρο RNA (mRNA), μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται μεταγραφή, και στη συνέχεια στον κυτταρικό μηχανισμό για την παραγωγή πρωτεϊνών. Εκεί, τα mRNA μεταφράζονται έτσι ώστε οι πρωτεΐνες να παράγονται σύμφωνα με τις γενετικές οδηγίες που είναι αποθηκευμένες στο DNA. Από τα μέσα του 20ού αιώνα, αρκετές από τις πιο θεμελιώδεις επιστημονικές ανακαλύψεις έχουν εξηγήσει πώς λειτουργούν αυτές οι διαδικασίες.

