Στη Βουλή των Αντιπροσώπων και ο γιος του φιλέλληνα Ρόμπερτ Μενέντεζ

Εναν επιπλέον σύμμαχο θα έχει η Ελλάδα στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ μετά τις ενδιάμεσες εκλογές καθώς θέση στο σώμα εξασφάλισε και ο 37χρονος γιος του φιλέλληνα γερουσιαστή και προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, Ρόμπερτ Μενέντεζ.

Ο Ρόμπερτ Μενέντεζ Τζούνιορ, ο οποίος είναι δικηγόρος στο επάγγελμα και πατέρας δύο παιδιών επικράτησε στις εκλογές για την 8η Περιφέρεια του Νιού Τζέρσεϊ όπου ήταν υποψήφιος με το κόμμα των Δημοκρατικών.

Αντίπαλός του ήταν ο Ρεπουμπλικανός Μάρκος Αρόγιο τον οποίο ο Ρόμπερτ Μενέντεζ Τζούνιορ νίκησε με μεγάλη διαφορά συγκεντρώνοντας το 73% των ψήφων.

Ο γιος του Ρόμπερτ Μενέντεζ, ο οποίος έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο μπλόκο για την πώληση και εκσυγχρονισμό αμερικανικών F-16 στην Τουρκία, θα αντικαταστήσει τον 71χρονο Δημοκρατικό, Άλμπιο Σίρες, ο οποίος εκλεγόταν ανελλιπώς από το 2006 αλλά αποφάσισε να μην είναι υποψήφιος στις φετινές ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Η 8η περιφέρεια του Νιού Τζέρσεϊ περιλαμβάνει τις πιο αστικές περιοχές ανάμεσα στις οποίες το Νιούαρκ, το Τζέρσεϊ Σίτι και η Ελίζαμπεθ.

