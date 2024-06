Λονδίνο: Η Κέιτ για πρώτη φορά στο μπαλκόνι του Μπάκιγχαμ μετά την διάγνωση του καρκίνου

Οι εικόνες από το Trooping the Colour -της μεγάλης καλοκαιρινής παρέλασης για τα γενέθλια του βρετανού μονάρχη- που κυκλοφορούν στα διεθνή Μέσα είναι εντυπωσιακές: Το ιππικό, οι φρουρές, η πομπή με τις άμαξες.

Όμως στο Trooping the Colour της 15ης Ιουνίου τα βλέμματα όλων -και οι κάμερες βεβαίως- ήταν στραμμένα στην πριγκίπισσα Κέιτ της Ουαλίας η οποία εμφανίστηκε δημόσια για πρώτη φορά ύστερα από την ανακοίνωση για τη μάχη που δίνει ενάντια στον καρκίνο.

Αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι η Κέιτ δεν θα παραστεί στις εκδηλώσεις, όμως τελικά ανακοινώθηκε ότι η πριγκίπισσα θα συμμετέχει στην παρέλαση Trooping the Colour μαζί με τα τρία παιδιά της, Τζορζ, Σάρλοτ και Λούις.

Η Κέιτ ήταν λοιπόν εκεί. Ντυμένη στα λευκά με σκούρες μπλε (έως μαύρες) λεπτομέρειες, πολύ αδύνατη, ίσως με κάποια σημάδια κούρασης στο πρόσωπο, αλλά παρούσα και χαμογελαστή.

Η πριγκίπισσα Κάθριν συμμετείχε στην παρέλαση σε μια πομπή με άμαξες ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε στο μπαλκόνι του παλατιού του Μπάκιγχαμ, μαζί με τα άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

All set for The King’s Birthday Parade! pic.twitter.com/jbangtZvA3

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 15, 2024