Κάν’ το όπως ο Μασκ: Ο Ζάκερμπεργκ απέλυσε 11.000 εργαζόμενους της Meta

Προηγήθηκαν οι απολύσεις που έκανε ο Ελον Μασκ στο Twitter, την πρώτη κιόλας μέρα της απόκτησης του. Τώρα έρχεται και η εταιρεία Meta του Μαρκ Ζάκερμπεργκ –που έχει το Facebook και το Instagram, το WhatsApp και το Oculus – για να απολύσει 11.000 εργαζόμενους μετά την καταστροφική πτώση των εσόδων «που άφησε την εταιρεία υπερπλήρη και αναποτελεσματική», όπως έγραψε ο διευθύνων σύμβουλος στο e-mail που έστειλε την Τετάρτη προς το προσωπικό.

Wow – Meta has just announced more than 11,000 employees are being let go. Huge numbers and I feel physically gutted about this. https://t.co/Oaqe22yaiG pic.twitter.com/FaWQMgpFLb

— Drew Benvie (@drewb) November 9, 2022